Про участь у виставці DALO Industry Days, яка розпочала роботу 19 серпня у Данії, повідомила Fire Point. Компанія привезла повнорозмірні моделі одразу кількох своїх систем, серед яких FP-9 наразі залишається однією з найбільш амбітних розробок.

FP-9 покажуть у натуральну величину

Важливе уточнення: на DALO Industry Days демонструватимуть не готову серійну ракету, а її повнорозмірний макет.

FP-9 поки перебуває на стадії розробки та випробувань. Fire Point раніше заявляла, що одним із ключових етапів програми має стати перевірка твердопаливного двигуна.

Втім зовнішність майбутньої ракети вже не є секретом. Fire Point демонструвала макети FP-7 та FP-9 ще навесні. Мілітарі 24 тоді детально розповідав, як виглядають дві українські балістичні ракети та чим FP-9 відрізняється від меншої FP-7.

Тепер FP-9 вперше стане частиною великої міжнародної експозиції Fire Point у Данії.

Що відомо про FP-9

FP-9 розробляють як більшу і далекобійнішу балістичну систему Fire Point.

За оприлюдненими компанією параметрами, очікувана дальність ракети має становити до 855 кілометрів. Заявлена максимальна швидкість - близько 2200 метрів за секунду, висота траєкторії - до 70 кілометрів.

Fire Point також заявляла про бойове навантаження до 800 кілограмів та очікувану точність приблизно до 20 метрів.

Однак ці характеристики поки варто сприймати саме як параметри, заявлені розробником для ракети, яка ще проходить створення та випробування.

Мілітарі 24 раніше окремо розбирав, на якому етапі перебуває FP-9 і що вже відомо про програму української балістики.

Поруч стоятиме вже значно зріліша FP-7

Експозиція Fire Point добре показує різні стадії розвитку продуктів компанії.

FP-9 ще готується до повноцінних випробувань, тоді як менша FP-7 уже значно ближча до практичного застосування.

На початку серпня Fire Point повідомила, що FP-7 проходить процедуру сертифікації Міністерства оборони. Перед цим компанія провела близько 15 випробувальних запусків. У Fire Point очікували, що сертифікація може зайняти ще кілька тижнів. Мілітарі 24 детальніше писав про підготовку FP-7 до першого бойового застосування.

Тобто на одному стенді в Данії можна буде побачити одразу два покоління балістичної програми Fire Point: FP-7, яка вже наближається до завершення сертифікації, і значно більшу FP-9, яка має стати наступним кроком.

"Фламінго" теж їде до Данії

Ще один великий експонат Fire Point - повнорозмірна модель FP-5 "Фламінго".

На відміну від FP-9, ця крилата ракета вже пройшла значно більший шлях від розробки до виробництва. Fire Point у 2026 році активно масштабує її випуск та паралельно працює над власною силовою установкою.

Мілітарі 24 раніше розповідав, що Fire Point створила новий турбореактивний двигун, який у перспективі може встановлюватися на "Фламінго".

Таким чином, Fire Point фактично збирає на одному стенді свою основну далекобійну лінійку - від FP-1 до крилатої FP-5 та балістичних FP-7 і FP-9.

Чому Fire Point показує ракети саме в Данії

DALO Industry Days проходить 19 - 20 серпня у виставковому центрі MCH Messecenter Herning.

Організатори називають його найбільшою виставкою оборонної промисловості у Скандинавії. Вона об'єднує представників Збройних сил Данії, Управління матеріально-технічного забезпечення та закупівель Міноборони Данії, міжнародні делегації та оборонні компанії.

Для українського виробника вибір Данії також виглядає закономірним. Fire Point у своєму анонсі назвала країну одним із найбільш послідовних партнерів України.

При цьому сама DALO Industry Days орієнтована не стільки на масового відвідувача, скільки на контакти між виробниками, військовими, закупівельними структурами та потенційними міжнародними партнерами.

Тому поява FP-9 у Гернінгу важлива не лише як чергова публічна демонстрація української ракети. Fire Point фактично виводить свою балістичну програму на міжнародний оборонний ринок ще до завершення повного циклу випробувань FP-9.