Российская госкорпорация "Ростех" заявила о зенитном артиллерийском комплексе ЗАК-30 "Цитадель" калибра 30 миллиметров. Систему позиционируют как средство защиты стационарных объектов от мультикоптерных и самолетного типа беспилотников с круглосуточным режимом работы.

Как Россия признает проблему атак дронов

"Цитадель" оснащена сразу двумя системами обнаружения беспилотников – оптико-электронной и радиолокационной. Оптический канал работает в видимом и инфракрасном диапазоне, что обеспечивает круглосуточную работу без привязки к условиям освещения.

Для поражения целей комплекс использует 30-мм шрапнельные снаряды с дистанционно управляемым взрывателем: система самостоятельно рассчитывает оптимальную точку подрыва в зависимости от траектории дрона, благодаря чему тратит значительно меньше боеприпасов на одно поражение.

Весь цикл – от обнаружения до уничтожения – максимально автоматизирован, заявляет вражеский производитель.

Однако за техническими характеристиками "Цитадели" просматривается главное: Россия вынуждена публично признать, что угроза со стороны беспилотников для ее стационарных объектов является системной и требует отдельного решения. Комплекс ориентирован исключительно на защиту неподвижных объектов от мультикоптеров и дронов самолетного типа – то есть закрывает ровно ту уязвимость, которая уже стала для России хронической проблемой.

Что известно об атаках на Россию

По оценке Atlantic Council, украинские беспилотники регулярно атакуют склады боеприпасов, логистические узлы, командные пункты и нефтебазы, что заставляет оккупантов тратить все больше ресурсов на защиту тыловых регионов.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что Россия не может одинаково плотно прикрыть всю свою территорию: больше всего средств ПВО сосредоточено вокруг Москвы, но даже там система уже не справляется с масштабом украинских ударов.