Російська держкорпорація "Ростех" заявила про зенітний артилерійський комплекс ЗАК-30 "Цитадель" калібру 30 міліметрів. Систему позиціонують як засіб захисту стаціонарних об'єктів від мультикоптерних і літакового типу безпілотників із цілодобовим режимом роботи.

Як Росія визнає проблему атак дронів

"Цитадель" оснащена одразу двома системами виявлення безпілотників – оптико-електронною та радіолокаційною. Оптичний канал працює у видимому та інфрачервоному діапазоні, що забезпечує цілодобову роботу без прив'язки до умов освітлення.

Для ураження цілей комплекс використовує 30-мм шрапнельні снаряди з дистанційно керованим підривачем: система самостійно розраховує оптимальну точку підриву залежно від траєкторії дрона, завдяки чому витрачає значно менше боєприпасів на одне ураження.

Весь цикл – від виявлення до знищення – максимально автоматизований, заявляє ворожий виробник.

Однак за технічними характеристиками "Цитаделі" проглядається головне: Росія змушена публічно визнати, що загроза з боку безпілотників для її стаціонарних об'єктів є системною і потребує окремого рішення. Комплекс орієнтований виключно на захист нерухомих об'єктів від мультикоптерів і дронів літакового типу – тобто закриває рівно ту вразливість, яка вже стала для Росії хронічною проблемою.

Що відомо про атаки на Росію

За оцінкою Atlantic Council, українські безпілотники регулярно атакують склади боєприпасів, логістичні вузли, командні пункти та нафтобази, що змушує окупантів витрачати дедалі більше ресурсів на захист тилових регіонів.

Військовий експерт Павло Нарожний пояснив, що Росія не може однаково щільно прикрити всю свою територію: найбільше засобів ППО зосереджено навколо Москви, але навіть там система вже не справляється з масштабом українських ударів.