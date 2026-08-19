Об этом сообщил холдинг "Высокоточные комплексы", который и поставил вражеской армии новую партию оружия.

Что известно о новом вооружении?

По словам оккупантов, обновленные установки способны перехватывать воздушные цели с помощью стандартных, гиперзвуковых ракет и ракет ближнего перехвата. Боекомплект систем может быть комбинированным и достигать 48 ракет.

Мобильный вариант "Панцир-С" разработан для противовоздушной обороны военных, административных и промышленных объектов во время массированных ударов.

В то же время стационарный "Панцирь-СМД" создан специально для защиты инфраструктуры от атак беспилотников.

Эффективность и уязвимость российской ПВО

В спецслужбах признают, что эти российские ЗРГК являются одними из самых эффективных средств противодействия дальнобойным беспилотникам.

В то же время сами комплексы остаются достаточно уязвимыми для украинских средств поражения – спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" СБУ уже сократили их количество вдвое.

А в начале августа военные ГУР уничтожили очередную установку "Панцирь" в Крыму. Отметим, стоимость комплекса составляет около 15 миллионов долларов. Ранее на нашем сайте уже сообщалось, как украинский дрон уклоняется от ракет "Панциря".

В поисках новых способов защиты враг уже размещает такие системы на 35-метровых башнях вблизи Москвы, а также планирует создать автономную версию комплекса на базе беспилотного грузового автомобиля.