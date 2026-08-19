Про це повідомив голдинг "Високоточні комплекси", який і поставив ворожій армії нову партію зброї.

Що відомо про нове озброєння?

За словами окупантів, оновлені установки здатні перехоплювати повітряні цілі за допомогою стандартних, гіперзвукових ракет і ракет ближнього перехоплення. Боєкомплект систем може бути комбінованим і сягати 48 ракет.

Мобільний варіант "Панцир-С" розроблений для протиповітряної оборони військових, адміністративних і промислових об'єктів під час масованих ударів.

Водночас стаціонарний "Панцир-СМД" створено спеціально для захисту інфраструктури від атак безпілотників.

Ефективність та вразливість російської ППО

У спецслужбах визнають, що ці російські ЗРГК є одними з найефективніших засобів протидії далекобійним безпілотникам.

Водночас самі комплекси залишаються досить вразливими для українських засобів ураження – спецпризначенці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вже скоротили їхню кількість вдвічі.

А на початку серпня військові ГУР знищили чергову установку "Панцир" у Криму. Зауважимо, вартість комплексу становить близько 15 мільйонів доларів. Раніше на нашому сайті вже зазначалося, як український дрон ухиляється від ракет "Панциря".

Шукаючи нові способи захисту, ворог уже розміщує такі системи на 35-метрових вежах поблизу Москви, а також планує створити автономну версію комплексу на базі безпілотного вантажного авто.