У Харківський фізико-технічний інститут з перевіркою наглянула Державна екологічної інспекції. Контролери знайшли там "страшну шкоду" для екології, за яку вимагали заплатили аж мільйон штрафу.

Про те, як боротьба за екологію перетворилася на суцільний фарс – в новому блозі "Право на правду" на 24 каналі.

До слова Україна – зона екологічної катастрофи. Чому про це заговорили зараз?

Мені часто доводиться розповідати вам про кричущі випадки несправедливості. Але, те, що сталося у Харкові – здатне вразити навіть постійного глядача нашого проєкту. Там є Харківський фізико-технічний інститут низьких температур, де вчені досліджують властивості нових матеріалів для мікропроцесорів і вирощують штучні кристали для електроніки. Словом, займаються, корисними і перспективними науковими розробками.

Але, нещодавно до них з перевіркою наглянули контролери Державної екологічної інспекції. І вони там знайшли страшну шкоду для екології. Зокрема, на подвір'ї інституту лежали… старі дерев'яні вікна. Їх встановили колись, ще в радянські часи, але нещодавно ці вікна замінили новими металопластиковими. А старі віконні рами завгосп інституту разом з робітниками дбайливо склали в одному із закутків на дворі.

"Яке безчинство!" – вирішили екологічні ревізори і оштрафували інститут… на 1 мільйон 200 тисяч гривень.

За що, спитаєте ви? За те, що, мовляв, стара фарба з віконних рам осипається на землю і тим самим – увага – серйозно забруднює ґрунт! Ось, як виглядають ці вікна на подвір'ї інституту:



"Шкідливі" вікна на подвір'ї інституту / Фото Укрінформу

Таких старих дерев'яних вікон, які міняють на металопластикові, ви можете чимало побачити у своїх містах, неподалік шкіл чи дитячих садочків. Але, стережіться: прийдуть державні екологічні інспектори і оштрафують вас на мільйон за завдання страшної шкоди довкіллю. Була б людина, а стаття для неї, як казали в радянські часи, завжди знайдеться.

Завгоспу загрожує 5 років тюрми

Але, тільки штрафом для харківських вчених, ревізори не обмежились. І, на додачу, ще й склали протокол про порушення екологічного законодавства на 70-річного завгоспа інституту і переслали цей документ до прокуратури. А прокурори, як дізналися про цю історію, одразу розгледіли у старенькому завгоспі небезпечного злочинця і порушили проти нього кримінальну справу за статтею "службова недбалість", за якою чоловікові загрожує 5 років тюрми.

І якби то все обмежилось лише порушенням справи та допитами чоловіка. Харківська прокуратура одразу збагнула, що перед нею не просто самотній правопорушник, а напевне, ціле серйозне бандитське угрупування, яке своїми старими вікнами ставить під загрозу безпеку держави. І залучивши місцеве СБУ, прокуратура провела ще й серію обшуків в цьому інституті.

Втім, коли після всіх слідчих дій, прокурори взялися передавати справу до суду, то ніяк не могли знайти постраждалого від цих злощасних вікон. І в обвинувальному висновку, зрештою, написали, що через службову недбалість завгоспа постраждав… весь народ України, інтереси і здоров'я якого, прокуратура старанно стереже і охороняє.

Дарма, що до матеріалів справи ані прокурори, ані екологічні інспектори не долучили ані експертизи ґрунту, ані експертизи фарби. Цю експертизу довелося заради доведення своєї невинуватості замовляти самим вченим. І харківське бюро судових експертиз, вивчивши рами і фарбу на них, лише знизало плечима. Дійшовши висновку, що на вікнах – фарба, як фарба, цілком звичайна і не містить ніяких шкідливих речовин.

Але, попри відсутність доказів шкоди довкіллю і не зважаючи на скандал, який зчинився через цю історію, керівниця екологічної інспекції наполягає на своєму: вчених треба притягти до відповідальності, бо, мовляв, вони засмічували власне подвір'я.

Керівниця екологічної інспекції про ситуацію в інституті: дивіться відео

"Другий Чорнобиль"

Яка принципова чиновниця! Вона настільки принципова, що не змогла пройти повз інше екологічне лихо. А саме – повз роботу харківського коксохімічного заводу, викиди якого отруюють повітря двом районам міста. Місцеві мешканці ще називають харківський коксохім "другим Чорнобилем" через значні викиди сірки і важких металів цим підприємством.

Внаслідок чого, у людей, які живуть в околицях заводу серйозно погіршується здоров'я. Зокрема, у сусідніх із заводом мікрорайонах аномально висока кількість хворих на онкологічні захворювання. Харків'яни регулярно виходять і під мерію, і під адмінбудівлю заводу, вимагаючи від його власників нарешті встановити сучасні фільтри на підприємстві. Але роками нічого не змінюється.

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Доведені до відчаю місцеві жителі, нещодавно, навіть перекривали одну з міських вулиць, намагаючись привернути увагу до екологічної катастрофи через роботу коксохіму. І державна екологічна інспекція відреагувала. Вона оштрафувала керівництво заводу за перевищення рівня небезпечних речовин у викидах аж на… 272 гривні.

Ще раз: 272 гривні штрафу за те, що коксохімічний завод отруює чималу частину Харкова і повільно вбиває його жителів. І порівняйте це з 1 мільйоном 200 тисячами штрафу для вчених державного інституту за старі вікна на землі. Ось така принципова державна екологічна інспекція.

Ну, звісно, адже Харківський коксохімічний завод контролює бізнесмен Сергій Кузяра, який в часи президента Януковича був радником міністрів енергетики. А останнім часом, він активно проштовхує у владі ідею відновлення торгівлі з окупованими територіями. І, передусім, завезення вугілля із контрольованих росіянами та бойовиками донбаських шахт.



Сергій Кузяра / Фото The Insider

Невже, екологічна інспекція наважиться турбувати таку патріотичну і професійну людину? Куди простіше для поповнення статистики викритих правопорушень впаяти штраф цим дивакуватим вченим, які залишили свої нещасні вікна на дворі свого інституту.

Але в цій історії, все ж таки частково щасливий фінал. Через неймовірний розголос в соціальних мережах, за день до запису цієї програми, харківська прокуратура все ж таки закрила справу проти вчених інституту і відмовилась їх переслідувати через ті кляті вікна.

От би прокурори тепер звернули увагу на керівників коксохіму та його власників, через дії яких чимало харків’ян скаржаться на підірване здоров'я. Бо щось вікно можливостей у цих бізнесменів, все ширше і ширше.