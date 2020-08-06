Мінекономіки оцінило рівень падіння ВВП за півроку: який він
Валовий внутрішній продукт України у січні – червні 2020 року скоротився на 6,5%. Зокрема, падіння у другому кварталі становило 11%, що дещо менше, ніж очікувалося.
Мінекономіки оцінило рівень падіння ВВП
ВВП України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
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За підсумками шести місяців 2020 року показник трохи зріс. Адже падіння за перші п’ять місяців було 5,9%.
Водночас у міністерстві оцінюють падіння ВВП за 2 квартал 2020 року до аналогічного періоду 2019 року на рівні 11%. Це дещо менше, ніж очікувалося раніше – падіння на рівні 14%.
Динаміка падіння ВВП / Скриншот зі сайту Мінекономіки
За підсумками січня – травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності становило 7,7%.
Помісячна динаміка видів економічної діяльності свідчить, що економіка пройшла пік та подолала рубіж максимально негативного ефекту від протиепідеміологічних заходів,
– йдеться в огляді.
У Мінекономіки також додають, що на тлі послаблення карантинних обмежень економіка поступово починає відновлюватися.
Падіння економіки за галузями / Скриншот зі сайту Мінекономіки