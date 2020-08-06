Валовий внутрішній продукт України у січні – червні 2020 року скоротився на 6,5%. Зокрема, падіння у другому кварталі становило 11%, що дещо менше, ніж очікувалося.

Мінекономіки оцінило рівень падіння ВВП

ВВП України в першій половині 2020 року скоротився на 6,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

Читайте також Мінекономіки спрогнозувало, як українська економіка зростатиме наступні 3 роки

За підсумками шести місяців 2020 року показник трохи зріс. Адже падіння за перші п’ять місяців було 5,9%.

Водночас у міністерстві оцінюють падіння ВВП за 2 квартал 2020 року до аналогічного періоду 2019 року на рівні 11%. Це дещо менше, ніж очікувалося раніше – падіння на рівні 14%.



Динаміка падіння ВВП / Скриншот зі сайту Мінекономіки

За підсумками січня – травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності становило 7,7%.

Помісячна динаміка видів економічної діяльності свідчить, що економіка пройшла пік та подолала рубіж максимально негативного ефекту від протиепідеміологічних заходів,

– йдеться в огляді.

У Мінекономіки також додають, що на тлі послаблення карантинних обмежень економіка поступово починає відновлюватися.



Падіння економіки за галузями / Скриншот зі сайту Мінекономіки

Зверніть увагу! НБУ прогнозує, що за підсумками 2020 року ВВП знизиться на 6% у порівнянні з минулим роком. А МВФ раніше погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 8,2% з 7,7% в його квітневому Світовому економічному прогнозі.