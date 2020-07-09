Інфляція в нашій ситуації має бути 8 – 9%, – міністр економіки
Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що у короткостроковій перспективі рівень інфляції в Україні повинен бути не нижчим, ніж 8 – 9%. Саме такий показник дозволить підприємствам розвиватися.
Глава Міністерства економіки Ігор Петрашко переконаний, що інфляція повинна бути трохи вищою для української економіки, пише Інтерфакс-Україна.
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Інфляція в нашій ситуації повинна бути вищою, може 8% або 9%. Це здорова інфляція, яка дозволить підприємствам рости,
– зазначив Петрашко.
За його словами, "ревальвація гривні вб'є всі підприємства". Міністр наголосив, що інші країни теж намагаються дещо девальвувати свої валюти.
Що таке інфляція, девальвація та ревальвація?Інфляція – зростання загального рівня цін, яке супроводжується зниженням купівельної спроможності грошей.
Девальвація – встановлення центральним банком нижчого курсу національної валюти за фіксованого обмінного курсу. Ревальвація – встановлення вищого курсу.
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Інфляція в Україні: показники
- У травні 2020 року споживчі ціни у порівнянні квітнем виросли на 0,3%. У річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилась до 1,7%.
- У 2019 році інфляція становила 4,15, а у 2018 – 9,8%, у 2017 – 13,7%, у 2016 – 12,4%, у 2015 – 43,3%.