Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що у короткостроковій перспективі рівень інфляції в Україні повинен бути не нижчим, ніж 8 – 9%. Саме такий показник дозволить підприємствам розвиватися.

Глава Міністерства економіки Ігор Петрашко переконаний, що інфляція повинна бути трохи вищою для української економіки, пише Інтерфакс-Україна.

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Інфляція в нашій ситуації повинна бути вищою, може 8% або 9%. Це здорова інфляція, яка дозволить підприємствам рости,

– зазначив Петрашко.

За його словами, "ревальвація гривні вб'є всі підприємства". Міністр наголосив, що інші країни теж намагаються дещо девальвувати свої валюти.

Зверніть увагу! Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.

Що таке інфляція, девальвація та ревальвація? Інфляція – зростання загального рівня цін, яке супроводжується зниженням купівельної спроможності грошей.



Девальвація – встановлення центральним банком нижчого курсу національної валюти за фіксованого обмінного курсу. Ревальвація – встановлення вищого курсу.

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