Україна у 2020 році може отримати додаткову фінансову допомогу від Світового банку, МВФ та ЄС. Загальна сума запланованих кредитів складає понад 3,3 мільярда доларів.

До кінця 2020 року в уряді розраховують на кредит від Світового банку в розмірі 700 мільйонів доларів, на допомогу МВФ, що становить 1,4 мільярда доларів та на 1,2 мільярда євро за новою програмою макрофінансової допомоги від ЄС. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів в інтерв’ю для видання "Kyiv Post".

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За даними Мінфіну, Україна має дефіцит бюджету в 7,5%, або 1,4 мільярда доларів, який вона не може фінансувати самостійно.

Ми все ще зростаємо як країна і, очевидно, потребуємо допомоги,

– зазначив Сергій Марченко.

Цього року Україна вже отримала:

500 мільйонів євро від ЄС за попередньою програмою макрофінансової допомоги;

2,1 мільярда доларів від МВФ;

50 мільйонів доларів від Світового банку.

Також Сергій Марченко зазначив, що у Мінфіні прагнуть, аби у майбутньому Україна змогла перейти на інший формат співпраці з МВФ та мінімізувала залежність від зовнішніх кредиторів.