Мінімальна зарплата у 2018 може знову зрости

Мінімальна зарплата у 2018 році може знову зрости. Кабінет міністрів України за підсумками першого кварталу 2018 року розгляне можливість підвищення мінімалки до 4200 гривень.

Про це сказано у законі про державний бюджет на 2018 рік, опублікованому в газеті "Голос України".

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Таким чином Кабмін проведе моніторинг виконання Держбюджету за підсумками першого кварталу 2018 і розгляне питання про можливість підвищення розміру мінімальної зарплати з другого кварталу 2018 року.

Нагадаємо, згідно із законом про державному бюджеті на 2018 рік, в Україні зросла мінімальна заробітна плата на 523 гривень – до 3723 гривень.