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Міністерська зарплата: названа сума, яку Петренко заробив у грудні

10:43, сьогодні 1282 Читать новость на русском
Зарплата міністра Петренка
Зарплата міністра Петренка / Фото з вільних мереж

У грудні міністр юстиції України Павло Петренко отримав зарплату у розмірі 68 тисяч 900 гривень. При цьому один із заступників міністра отримав значно вищу зарплату та той же період.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на відповідь від Міністерства юстиції на запит журналістів.

Згідно з повідомленням, із отриманої Петренко суми посадовий оклад склав 15 тисяч 200 гривень, надбавка за вислугу років – 2 тисячі 112 гривень, надбавка за роботу з секретними документами – 3 тисячі 40 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 15 тисяч 200 гривень, відпускні – 1 тисяча 549 гривень, індексація – 574 гривні, премія за листопад – 16 тисяч гривень, премія за грудень – 15 тисяч 200 гривень.

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Водночас зарплата першого заступника міністра Наталії Бернацької (до заміжжя Севостьянова) склала 162 тисячі 363 гривні, заступників Гії Гецадзе – 91 тисячі 495 гривень, Сергія Пєтухова – 95 тисяч 28 гривень, Івана Ліщина – 65 тисяч 472 гривні, Олени Сукманової – 66 тисяч 70 гривень, Дениса Чернишова – 187 тисяч 643 гривні, Сергія Шкляра – 68 тисяч 24 гривні, держсекретаря Анни Буяджі (до заміжжя Онищенко) – 748 гривень.

Зарплата міністра Петренка
Зарплата міністра юстиції Павла Петренка

Теги: Новини України Новини політики Павло Петренко Міністерство юстиції гроші Доходи політиків
Джерело: 24 Канал
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