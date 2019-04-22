Міністерство екології підтвердило безпечність майбутнього сміттєпереробного заводу у Львові

Майбутній сміттєпереробний комплекс у Львові не буде завдавати шкоду довкіллю, а його вплив на навколишнє середовище є екологічно допустимим.

Про це йдеться у Висновку із Оцінки впливу на довкілля (ОВД), який оприлюднило Міністерство екології та природних ресурсів України, врахувавши зауваження та пропозиції, які надійшли від львів’ян.

"Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовими відходами і системно рухається в напрямку будівництва сміттєпереробного комплексу. Пройшовши всю процедуру погодження, висновок з Міністерства екології – це останній документ, на який ми очікували. Тобто все, що мало зробити місто для будівництва заводу, було зроблено – отримали усі документи, які згідно з законодавством необхідні для будівництва сучасного сміттєпереробного комплексу, який буде найпершим в Україні. Тепер справа за Європейським банком реконструкції та розвитку щодо визначення переможця, який будуватиме комплекс. А далі – перехід до конкретних дій по будівництву", – наголосив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

"На підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок ймовірних впливів на компоненти довкілля (водні та земельні ресурси, ґрунти, кліматичні фактори, матеріальні об’єкти, ландшафт та рівні шумового, теплового та вібраційного забруднення) сукупний вплив планової діяльності при штатному режимі експлуатації є екологічно допустимим", – йдеться у Висновку з Оцінки впливу на довкілля у Реєстрі ОВД.

Висновок з оцінки впливу на довкілля від Міністерства екології є одним із останніх і головних етапів підготовки до початку будівництва сміттєпереробного заводу. Ми отримали чергове підтвердження того, що майбутній комплекс буде екологічно безпечним та відповідатиме усім європейським нормам із захисту довкілля. Тож очікуємо, що вже цього року у Львові стартує будівництво заводу,

– розповів Вадим Ноздря, директор ЛКП "Зелене місто".

Також у документі зазначено, що суб’єкт господарювання має здійснювати післяпроектний моніторинг щонайменше протягом 3 років після введення об’єкту в експлуатацію, а також впродовж 1 року здійснити озеленення в обсязі не менше 300 дерев.

Нагадаємо, 25 січня у Львові відбулися громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля (ОВД) після яких Міністерство екології та природних ресурсів України повинно було видати свій висновок щодо можливості будівництва сміттєпереробного заводу у Львові.

Упродовж минулого року експерти Інституту проектування "Комфортбуд" із залученням спеціалізованої експертної організації вивчали технологію цього об’єкту, щоб зрозуміти чи вплине він на екологічний стан міста. Фахівці, які провели це дослідження, враховували національні та міжнародні вимоги щодо будівництва та експлуатації таких об’єктів

Тому за два роки у місті планують збудувати перший в Україні сучасний сміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічної переробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову систему поводження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухих та вологих відходів, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для збору електроніки, великогабаритного і будівельного сміття. А вже цього року запрацює станція компостування органічних відходів. Для цих цілей місто отримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку, 10 мільйонів євро гранту – безповоротної фінансової допомоги від екологічних фондів. Внесок міста – 6,75 мільйона євро.