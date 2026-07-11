Міністр оборони Польщі анонсував візит на Волинь для вшанування жертв Другої світової війни

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 11 липня відвідає Волинську область. Він зазначив, що візьме участь у вшануванні пам'яті загиблих у регіоні під час Другої світової війни.

Про це міністр оборони написав в Х.

Що відомо про приїзд Косіняка-Камиша?

Міністр оборони Польщі повідомив, що відвідає Волинь 11 липня. Він зазначив, що у 83-тю річницю Кривавої неділі вшанує пам'ять жертв Волинської трагедії.

Він також зазначив, що вже багато років жалобні заходи на Волині організовує луцький єпископ Віталій Скомаровський.

Наші думки й молитви будуть з усіма, хто загинув лише тому, що був поляком. Жертви закликають не до помсти, а до пам'яті та правди,

– написав Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, що президент України розповів про переговори із президентом Польщі Каролем Навроцьким під час саміту НАТО в Анкарі 7 – 8 липня. Зеленський назвав зустріч довгою та конструктивною.

Лідер України вважає, що перемовини пройшли успішно. Пріоритетними питаннями, які обговорювали очільники держав були безпека та економіка. Зеленський наголосив, що у Варшави та Києва є один ворог – Москва.

Зеленський також прокоментував URC (конференцію з відбудови України, яка пройшла у Гданську, назвавши її успішною. Він зазначив, що польський бізнес зацікавлений у відновленні нашої країни, а Україна відкрита до партнерів.