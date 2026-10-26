Як повернути українців додому: міністр соцполітики назвав необхідні умови

Війна змушує нас працювати одночасно у двох часових вимірах. Потрібно швидко реагувати на наслідки обстрілів, вимушене переміщення та ризики чергової зими. Водночас уже сьогодні необхідно створювати систему, яка допомагатиме людям відновлювати самостійність, повертатися до роботи, знаходити житло та будувати своє життя. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Саме навколо цих двох завдань була побудована робота з міжнародними партнерами у Женеві, Брюсселі, Таллінні та Ріміні.

Мільярди адресної підтримки громадянам

На 77-й сесії Виконавчого комітету УВКБ ООН і під час зустрічей із представниками Європейського Союзу одним із головних питань стала підготовка до зими. Держава та гуманітарні організації мають координувати допомогу, звіряти дані й використовувати державні реєстри, щоб підтримка вчасно надходила людям та не дублювалася.

Через Гуманітарний рахунок Мінсоцполітики вже спрямовано понад 2,2 мільярда гривень для адресної кризової підтримки. Закликав партнерів активніше використовувати цей інструмент. Він дозволяє залучати міжнародні ресурси й через державну інфраструктуру надавати допомогу тим, хто найбільше її потребує.

Однак кризова виплата закриває лише частину потреб людини. Після неї мають бути доступні житло, соціальні послуги, можливість працювати та підтримка в громаді. Тому гуманітарна допомога має поступово поєднуватися з національною системою соціального захисту.

Окремий напрям – українці, які через війну знайшли прихисток за кордоном

Тимчасовий захист для українців у ЄС діятиме до березня 2028 року, проте підготовка до наступного етапу потрібна вже зараз. Зміна правового статусу не повинна автоматично позбавляти підтримки сім'ї з дітьми, людей старшого віку та людей з інвалідністю.

Молоді українці за кордоном уже ухвалюють рішення, де навчатися, працювати й будувати майбутнє. На конференції YoUDecide у Брюсселі наголосив: вони мають зберігати зв'язок з Україною та бачити реальні можливості долучатися до її розвитку своїми знаннями, досвідом та ідеями.

Повернення може бути лише добровільним і підкріпленим конкретними умовами. Людині потрібні достовірна інформація, можливості для роботи, житло та доступ до послуг. Під час зустрічі з українською громадою в Естонії краще побачив запити людей, які сьогодні будують там своє життя, але продовжують підтримувати зв'язок з Україною.

Саме для цього запропонував створити в Естонії Центр єдності. Він може стати місцем, де українці отримуватимуть консультації, інформацію про державні послуги та можливості в Україні й умови повернення додому.

Наступний рівень роботи – зміцнення самої соціальної системи

З Міжнародною організацією праці та Європейською Комісією визначали подальші кроки щодо базової соціальної допомоги, пенсійної реформи та доступу до роботи. Підтримка має враховувати реальні потреби людини й допомагати їй відновлювати економічну самостійність.

Участь України в компоненті зайнятості та соціальних інновацій ESF+ відкриває доступ до європейського досвіду, спільних проєктів і навчання фахівців. Для нас це можливість посилювати спроможність громад і готувати соціальну систему до вступу України в ЄС.

Важливо бачити, як сучасні моделі підтримки працюють у щоденному житті. У Pahkla Camphill Küla дорослі з інтелектуальними порушеннями живуть в інклюзивній спільноті, працюють і беруть участь у спільних рішеннях. Такий підхід допомагає людині зберігати навички, розвивати свої здібності й почуватися повноцінним членом громади.

У SOS Children's Village у Кейлі діти зростають у сімейному середовищі, а молодь отримує підтримку під час переходу до самостійного життя. Для України цей досвід важливий у розвитку сімейних форм виховання та послуг, які супроводжують молоду людину після виходу із системи опіки.

З Естонією також продовжуємо роботу над оновленою Угодою про соціальне забезпечення. Плануємо підготувати її до підписання на Конференції з відновлення України в Таллінні у 2027 році. Угода має забезпечити зрозумілі правила соціального захисту для громадян обох країн.

Ще один виклик – профілактика залежностей і реабілітація

Діти роками живуть під обстрілами, а ветерани можуть одночасно проходити лікування, протезування, фізичну реабілітацію та долати психологічні наслідки війни. Допомога має враховувати весь комплекс потреб людини й надаватися без стигми та припущень.

На конференції високого рівня в Ріміні представив три пріоритети України: раннє виявлення ризиків у дітей, комплексну підтримку ветеранів і розвиток послуг на основі актуальних даних. У 2025 році понад 1 300 установ надали такі послуги більш як 600 тисячам людей.

Наступні кроки – оновлення стандартів, залучення міжнародної експертизи, спільні дослідження та випробування сучасних моделей допомоги.

Ефективність міжнародного партнерства має вимірюватися тим, як воно змінює життя людей. Чи вчасно родина отримала кризову допомогу. Чи може людина знайти роботу та жити самостійно. Чи має дитина можливість зростати в сімейному середовищі. Чи зберігає українець за кордоном зв'язок із державою та можливість повернутися.

Саме такі результати мають стати продовженням домовленостей, напрацьованих Міністерством соціальної політики, сімʼї та єдності України під час відрядження.