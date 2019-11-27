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      "Міністра" проросійських бойовиків на Донбасі засудили до 12 років за ґратами

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      Так званого "міністра" донецьких бойовиків засудили до 12 років за ґратами / фото з соцмереж

      Цей 36-річний чоловік довго працював в органах МНС України, а в 2014 році приєднався до окупантів. Перейшовши на бік бойовиків, він зайняв відповідальну посаду в окупаційній адміністрації.

      У так званій "ДНР" він отримав посаду "міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха". Про це інформує прокуратура Донецької області.

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      Посадовець-зрадник родом з Донецька, усі 5 років він активно співпрацює з окупантами. Він продовжує видавати злочинні накази щодо діяльності установ і організацій, які перебувають в його підпорядкуванні.

      Так, суд визнав голову зазначеного псевдоміністерства винним за участь у терористичній організації та заочно засудив до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

      Що відомо про засудженого зрадника? Це – Олексій Кострубицький, до збройної агресії Росії на Донбасі він працював у загоні державної пожежної охорони технічної служби МНС України в Донецькій області. Кострубицький походить із Брянської області Росії. Він перебуває у списках "Миротворця".

      міністр МНС ДНР Кострубицький
      Міністра так званої "ДНР" в Україні заочно засудили до 12 років за ґратами/ фото "Миротворець"

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Проросійські бойовики Рішення суду Новини Донецька
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