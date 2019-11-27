"Міністра" проросійських бойовиків на Донбасі засудили до 12 років за ґратами

Цей 36-річний чоловік довго працював в органах МНС України, а в 2014 році приєднався до окупантів. Перейшовши на бік бойовиків, він зайняв відповідальну посаду в окупаційній адміністрації.

У так званій "ДНР" він отримав посаду "міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха". Про це інформує прокуратура Донецької області.

Читайте також: Окупанти впали в істерику через новину про українського розвідника в Горлівці Матюху

Посадовець-зрадник родом з Донецька, усі 5 років він активно співпрацює з окупантами. Він продовжує видавати злочинні накази щодо діяльності установ і організацій, які перебувають в його підпорядкуванні.

Так, суд визнав голову зазначеного псевдоміністерства винним за участь у терористичній організації та заочно засудив до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Що відомо про засудженого зрадника? Це – Олексій Кострубицький, до збройної агресії Росії на Донбасі він працював у загоні державної пожежної охорони технічної служби МНС України в Донецькій області. Кострубицький походить із Брянської області Росії. Він перебуває у списках "Миротворця".



Міністра так званої "ДНР" в Україні заочно засудили до 12 років за ґратами/ фото "Миротворець"