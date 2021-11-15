На фронте российская артиллерия калибра 122 мм также обстреляла штаб одного нашего подразделения. Позиция для них известная, уже не первый раз туда насыпают.

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Оба обстрела проведены прицельно, с корректировкой с беспилотника. Ствольная артиллерия калибра 152 мм – это 43 кг снаряд, и это означает что Минские соглашения мертвы.

Человек, рядом с которым прилетает такое, отчетливо осознает, что никакого перемирия нет и быть не может. Что впереди – долгая многолетняя война. Что в этой войне можно победить только если стать сильными, а не стыдливо молчать и надеяться, что авось как-то все само пройдет, как-то там санкции всех врагов распугают.

Нет, в этой войне никто не победит кроме нас самих

И потому стать сильными – значит для начала прекратить лгать самим себе. Прекратить лгать своему народу. Это значит начать строить государство, начать укреплять оборону и безопасность. Начать отвечать врагу так, чтобы он не успевал сменить позицию, чтобы возвращать им за обстрелы гробы российских артиллеристов.

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Надо начать хотя бы думать и мыслить, начать интеллектуальную работу, заменить хотя бы для начала пустые бумаги с пустыми словами на реальную доктрину, реальные документы оборонного планирования, на пошаговые методики реализации, на конкретные сроки. Устанавливать сроки и ответственность за результат.

Начать структурную реформу не на словах, а на деле, чтобы стандартом НАТО назывались не таблички и звания, а уставы, оперативные процедуры, организационно-штатная структура, управление карьерой.

Система принятия решений, послеоперационный разбор, базирование, боевое применение.