Мінські угоди не можуть бути виконані, шукати вихід слід через нормандський формат, – Кравчук
Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що мінські домовленості виконати неможливо. Отож, вихід з ситуації слід шукати на рівні нормандського формату.
Кравчук: було зрозуміти, що угоди не виконати
Голова української делегації в ТКГ зазначив, що вже на момент підписання було зрозуміло, що угоди не будуть виконані. Про це Кравчук повідомив в інтерв'ю Радіо НВ.
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Коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. Потрібно шукати вихід через нормандський формат,
– сказав Кравчук.
Головні сподівання Кравчука – на зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Саме після цієї зустрічі можливо буде провести саміт за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, на якій і можна буде обговорити долю мінських домовленостей.
Що відомо про мінські переговори?У Мінську відбуваються засідання Тристоронньої контактної групи.
Мета ТКГ – дипломатичне вирішення війни на сході України.
Участь у процесі беруть представники України, ОБСЄ та Росії.