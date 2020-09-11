Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що мінські домовленості виконати неможливо. Отож, вихід з ситуації слід шукати на рівні нормандського формату.

Кравчук: було зрозуміти, що угоди не виконати

Голова української делегації в ТКГ зазначив, що вже на момент підписання було зрозуміло, що угоди не будуть виконані. Про це Кравчук повідомив в інтерв'ю Радіо НВ.

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Коли вони підписувалися, вже було зрозуміло, що вони не будуть виконані. Але згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. Потрібно шукати вихід через нормандський формат,

– сказав Кравчук.

Головні сподівання Кравчука – на зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки". Саме після цієї зустрічі можливо буде провести саміт за участі лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, на якій і можна буде обговорити долю мінських домовленостей.

Зверніть увагу! Росія блокує переговори на рівні ТКГ, ставлячи ультиматуми. Зокрема, Москва вимагає скасувати постанову про призначення місцевих виборів, яку ухвалила Верховна Рада. Адже росіяни хочуть, аби Україна провела голосування на окупованих територіях.