19:43
8 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто замінить Путіна. Пиня подарував "Гріх" Папі Римському
      Вєсті Кремля
      19:03, 6 липня
      Вєсті.UA. Жир: Гройсман запускає "Квартал 95". Серйозна сварка між Бойком та Мураєвим
      Вєсті.UA
      18:47, 6 липня
      Протасів Яр розбрату: хто з Адміністрації Зеленського засвітився у скандальній забудові
      ЦРУ
      09:00, 5 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      ТЕЛЕМІСТ NEWSONE І РОСІЯ24 ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Мінський формат – це капітуляція, – Садовий

      138 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / samopomich.ua

      "Самопоміч" наполягає, що вести переговори про припинення війни із Росією потрібно в українському форматі.

      Він передбачає залучення США та Великої Британії, а також країн, для яких російська загроза є актуальною – в першу чергу Польщі та країн Балтії.

      Про це на своїй сторінці у Facebook написав лідер партії Андрій Садовий.

      На переконання політика, минулої доби українці вкотре переконалися, що "Мінськ" не працює, адже вчора російські терористи знову порушили "режим тиші", внаслідок чого один український військовий загинув, троє – поранені.

      Крім того, у своїй передвиборчій програмі для державної безпеки та оборони "Самопоміч" пропонує встановити жорстку лінію розмежування між територією, яку Україна контролює, і українськими територіями під російською окупацією. На цій лінії має стояти найсучасніше озброєння, щоб захистити український військових. Також партія підтримує впровадження стандартів НАТО у системі командування нашої армії та рух України до вступу в Альянс.

      "А солдат, який захищає нашу державу, має бути мотивований не лише своїм патріотизмом – ми пропонуємо військовим винагороду в еквіваленті не менше 1000 доларів, а ветеранам війни дякувати хоча б компенсацією у розмірі 100 тисяч гривень, як це є зараз у Львові", – додає Садовий.

      blog_ava
      Мають тиждень: Зеленський озвучив умову бойовикам через міст у Станиці Луганській
      сьогодні
      6413
      Теги: Новини політики Україна – Росія Андрій Садовий Самопоміч
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Больная планета
      сьогодні , 19:30 Больная планета
      Іван Яковина 52
      Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      сьогодні , 19:23 Заява Зеленського за підсумками саміту Україна – ЄС: основні тези
      Наталя Боднар 2497
      Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      27 червня , 17:00 Коли речі "розумнішають" або як вести бізнес розумно із М2М та NB-IoT
      441
      "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      сьогодні , 19:01 "Пагаваріть" не вийде, або Росія випробувує Україну
      Артем Овдієнко 308
      Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      ОПИТУВАННЯ
      сьогодні , 15:19 Чи мають покарати Newsone за ідею проведення телемосту з "Росія 24": ваша думка
      1607
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук