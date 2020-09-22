У Мінську 22 вересня комунальники зняли з балкону багатоповерхівки білу тканину. На шматку виробу червоними літерами було написано "це не прапор".

Для того, аби зняти прапор, використали підйомний кран. Відео інциденту оприлюднили в ютуб-каналі TUT.by.

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Комунальник, який брав участь в спецоперації, був без шолома і спецодягу. У зубах він тримав сигарету.

Зауважимо, що протестувальники використовують в мирних акціях національний прапор Білорусі – біло-червоно-білий. Самопроголошений чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко у 1995 році замінив стяг на той, який використовували у країні за часів Радянського Союзу.

Дивіться відео, як комунальник знімає тканину з балкону:

Як комунальники у Білорусі "борються" із національною символікою

Від початку протестів білоруси почали прикрашати країну у кольори національного стягу. Червоні та білі стрічки можна побачити у всіх містах. Також з вікон будинків білоруси розвішують біло-червоно-білі прапори.

Комунальники ж регулярно зривають стяги, зрізають стрічки та навіть перефарбовують біло-червоні лавочки. Однак вони запевняють, що роблять це через накази "зверху".