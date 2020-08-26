У Мінську 26 серпня люди масово підписуються за відставку місцевих депутатів. Аби залишити свій підпис, білоруси утворили величезні черги.

На близько 20 виборчих округах виборці хочуть ініціювати відкликання депутатів. Про це повідомляє telegraf.

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Раніше у координаційній раді Білорусі закликали людей збирати підписи і починати процедуру відкликання депутатських мандатів. На думку члена координаційної ради Павла Латушка, депутати не мають права працювати, якщо в країні порушують закони.

На порталі ініціативи "Чесні люди" з'явився сервіс із процедури відкликання депутатів. Білоруси можуть в електронному форматі вказати, якого депутата варто відкликати і чому.

Черги у Мінську, щоб підписатись за відставку депутатів / Фото people.onliner.by:

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