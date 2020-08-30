Протестувальники у Мінську 30 серпня блокують техніку силовиків. На знак протесту проти свавілля влади люди лягли на асфальт просто перед барикадою.

Сотні людей у центрі Мінська перекрили проїжджу частину і заблокували вантажівку, у якій перебувають силовики. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Силовики не виходили із вантажівки. Водій заглушив двигнув. Протестувальники обступили машину і вигукували "Йди!".



Люди лягли перед барикадами силовиків / Фото Наша Ніва



Жінки дарують силовикам квіти / Фото Наша Ніва

Площу Незалежності перекрили силовики, тому мітингувальники вирішили йти у напрямку резиденції Олександра Лукашенка: Палацу Незалежності та площі Державного прапора. Однак на цих локаціях протестувальників також вже чекають ОМОНівці.

Колеснікова закликала не піддаватися на провокації

Опозиціонерка Марія Колеснікова закликала людей не піддаватися на провокації силовиків.

У нас спокійна прогулянка по місту, не піддавайтеся на провокації. Відійдіть, будь ласка, на 10 метрів від обгороджень,

– заявила Колеснікова.

Опозиціонерка також звернулася до силовиків, вона запитала, чи планує їхнє керівництво вийти на переговори, однак відповіді не отримала. Коли жінка пройшлася вздовж барикад, один із ОМОнівців вигукнув: "ого, які люди".

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