Вони бажають володіти цією владою якомога довше, передати її своїм дітям і онукам, тримаючи громадян Росії, за бидло і смердів.

Да здравствует ГУЛАГ!

Россиянам предлагают проголосовать 1 июля не за будущую демократическую Россию со сменяемой, подконтрольной народу властью, не за независимый суд, не за свободное самоуправление, не за достоинство и честь народов и граждан, не за уважение к принципам международного права, не за независимую от государства Церковь.

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Етим же гражданам не предлагают строить будущее на тех путях системной декоммунизации, незыблемых прав собственности и неотчуждаемых свобод человека, на которые вышли тридцать лет назад многие народы, когда-то порабощенные коммунизмом, но решительно покончившие с коммунистическим тоталитаризмом, очистившие себя от скверны, восстановившие попранные права собственности, демократию и включившиеся в международные структуры самых развитых и богатых стран мира – Европейского Союза и НАТО.

Нет. Предлагают вернуться в зловонный тоталитаризм, в полное бесправие, в отчужденность от мирового сообщества, в пыточные камеры, в ГУЛАГ, в выборы без выбора, в свободу говорить власти только "да", в шемякин суд, в управляемую светской властью Церковь под пятой ФСБ. Нам предлагают отказаться от права самим строить свою судьбу и определять будущее нашей страны, и отдать это право в руки самозванцев, обманом захвативших власть еще в 2007-2008 годах и преступными манипуляциями, ложью и насилием удерживающих ее доныне.

Какое будущее обещают тираны?

Они желают владеть этой властью как можно дольше, передать ее своим детям и внукам, держа граждан России, за быдло и смердов. Власть для них – гарантия невозбранного преступного обогащения за наш счет и ускользания от справедливого суда. Не ради нас желают они властвовать над нами, а только и исключительно ради себя.

Потому они и растлевают нас ложью в эти дни, как растлевали когда-то ложью их прямые духовные предки – большевики. Они всем обещают все, как когда-то в "Трех разговорах" Владимира Соловьева поступал антихрист. Патриотам они обещают великую родину (которую сделали пугалом для всего мира), верующим – имя Божие (как будто оно не всегда в нашем сердце), ревнителям семейных ценностей – традиционный брак (посмотрите, как сами они живут), защитникам природы – ее комплексную охрану (посмотрите, во что превращена наша земля от Таймыра до Черноморского побережья Кавказа), ценителям русского языка – язык Пушкина (вспомните феню, на которой изъясняются они сами).

Но под всеми этими лживыми посулами, посулами антихриста, посулами большевиков у них таится одна правда, и она откровенно высказана в статье Путина, опубликованной недавно. Эта правда – восхваление сталинского прошлого, сталинской внешней политики, сталинской тирании, сталинского человеконенавистничества. Это дух нераскаявшегося грешника, который хотел бы "повторить", да сил уже нет. И он сладострастно повторяет на словах то, что уже бессилен осуществить на деле.

Но если нет сил устроить мировую бойню (да и то, кто знает), то есть силы вновь согнуть в бараний рог народ России и тех, кто по несчастью живет рядом или до кого смогла дотянуться их рука. Вместо достойного свободного будущего есть силы у нынешнего режима вернуть Россию и окружающие ее народы в только что оправданное Путиным смрадное сталинское прошлое – в столь любимое им прошлое.

Как и в годы той Гражданской войны 1917-22 гг., можем согласиться на их посулы, принять ложь, и стать тем самым соучастниками и причиной страданий наших и нескольких поколений наших потомков. А можем твердо сказать нет.

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Да, власть фальсифицирует голоса, подменит бюллетень, отметит неголосовавшего как голосовавшего "За". Она напишет те итоговые цифры, какие пожелает. Теперь это очевидно. Но те из нас, кто не согласился на возвращение в сталинско-путинское прошлое, кто не сказал "Да" сатане, тот сохранит совесть свободной.

И эта свободная совесть станет тем бесценным сокровищем, тем непобедимым оружием воли, которым мы вернем наше любимое отечество, нашу Россию на путь достойного будущего.

Лживые посулы власти да не соблазнят нас! Мы не со сталинским прошлым. Выбор за каждым.