Мінус "Алігатор": ЗСУ збили FPV-дроном російський гелікоптер Ка-52

У п'ятницю, 20 березня, стало відомо, що на Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий вертоліт Ка-52.

Про це повідомив радник міністра оборони, засновник БФ "Спільнота Стерненка" Сергій Стерненко.

Що відомо про збиття Ка-52?

Бійці 59 окремої штурмової бригади збили ворожий вертоліт на Донеччині: для удару українські військові використали FPV-дрон.

Військові також оприлюднили відео, на якому можна побачити Ка-52 вже після збиття – вертоліт розбився, а в небо піднімається стовп густого диму.

"Алігатору" прийшов кінець: дивіться відео

Довідка. Ка-52 (за класифікацією НАТО – Hokum B), також відомий як "Алігатор", – це російський бойовий вертоліт армійської авіації, який використовується як командирська машина. Він призначений для ведення розвідки, наведення цілей і координації дій групи ударних вертольотів.

Цей вертоліт здатний уражати як броньовану, так і неброньовану техніку, живу силу противника, а також повітряні цілі безпосередньо на полі бою. Відомо також, що Ка-52 є подальшим розвитком моделі Ка-50 "Чорна акула".

У мережі також з'явилося фото вертольота за мить до "зустрічі" з FPV-дроном та падіння.

Бойовий вертоліт збили дроном / Фото: скриншот