Російські окупанти продовжують зазнавати шалених втрат не лише особового складу, а й бойової техніки. Ворог зазнає втрат і в повітрі, звідки часто здійснював атаки на українські міста.

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Чергові втрати ворога

Як повідомило повітряне командування "Схід", на Дніпровщині вдалося знищити три цілі ворога на Слобожанському напрямку. Українські сили ППО збили ворожого безпілотника та два бойові літаки окупантів.

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