Міністерство юстиції України створило програмне забезпечення, яке аналізуватиме злочинців. Воно також визначатиме, чи зможуть вони повторити злочин у майбутньому.

Програмне забезпечення для пошуку серійних злочинців отримало назву "Касандра", повідомив міністр юстиції Денис Малюська у своєму фейсбуці.

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Як пояснив міністр, програма автоматизує потенціал ймовірного зловмисника повторити злочин. Співробітник Мін'юсту отримує оцінку потенціалу скоєння повторного злочину від 0 до 97 балів.

Для цього підсудний у досудовій доповіді відповідає на запитання. Надалі алгоритм дає бали за відповіді, а надалі їх підсумовує.

По суті, це є базовим, простим штучним інтелектом. Втім "Касандра" не стоїть на місці. Досить скоро вона навчиться вираховувати, скільки балів слід надавати за відповідь на кожне запитання,

– розповів Малюська.