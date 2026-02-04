Укр Рус
4 лютого, 11:01
Оновлено - 11:12, 4 лютого

Українська делегація прибула на нові переговори із США та Росію: що відбувається в Абу-Дабі

Діана Подзігун

В Еміратах розпочинається другий раунд дипломатичних перемовин між Україною, Росією та США. Очікується, що зустрічі відбудуться 4 та 5 лютого.

Інформацію про перебіг мирних перемовин в Абу-Дабі та головні заяви дипломатів зібрав 24 Канал

Що відомо про мирні перемовини в ОАЕ?

В Абу-Дабі розпочався другий етап дипломатичних тристоронніх зустрічей для мирного врегулювання війни в Україні. 

10:55, 04 лютого

Близько о 10:30 з'явилась інформація про те, що українська делегація прибула в Абу-Дабі, де заплановані тристоронні переговори між Україною, США та Росією.

10:53, 04 лютого

За даними ТАСС, о 9:15 4 лютого літак Віткоффа прибув до Абу-Дабі, де відбудуться переговори щодо України.