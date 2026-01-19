Перемовини за складних умов: як пройшла зустріч української й американської делегації в Маямі

Сполучені Штати не давали коментарів після зустрічі з українською делегацією в Маямі. Ситуація зараз досить нестандартна.

Про це 24 Каналу розповів президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко, зауваживши, що наприкінці 2025 року здавалося, що спільна позиція України, Європи та США щодо припинення війни фактично виробилася. І її потрібно було фіналізувати разом з Дональдом Трампом. Але все змінилося через зазіхання президента США на Гренландію.

Що потрібно робити Україні?

Як наголосив Буряченко, ситуація з Гренландією загострила протистояння між США та Європою. І в таких перемовинах за складних умов Україні доводиться домовлятися та відстоювати свої інтереси під час мирних переговорів. При цьому важливо ще й не посваритися зі Сполученими Штатами, які принаймні продовжують продавати свою зброю за європейські гроші.

Зустріч українською та американської делегацій в Маямі дійсно обійшлася без коментарів з боку США. Можливо, так все й було задумано.

Враховуючи, що в делегації зараз перебуває Буданов, який приносить свій досвід зі спецслужб, мені не дивно, що все відбувається за закритими дверима. У цьому є плюси та мінуси. Та все ж є непублічні гострі питання, які, можливо, там обговорюються. Якщо їх винесуть на публіку, то це зашкодить насамперед Україні,

– зауважив Буряченко.

Україні ж важливо зараз брати участь у різних мирних ініціативах Трампа та просувати там свою позицію. Це стосується і так званої Ради миру від президента США.

Чому не варто очікувати зараз результатів щодо мирних переговорів?

На думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа" Валерія Клочка, поки що не варто розраховувати на конкретні рішення щодо завершення війни. Трамп увійшов у надто велику "гру". Сьогодні він хоче вирішити одразу кілька питань, які обговорюватимуть на саміті з главою Китаю Сі Цзіньпіном, що відбудеться навесні 2026 року.

Тут і Карибський регіон, де Китай серйозно представлений. І Гренландія, адже там також зіштовхуються інтереси США, Китаю та Росії. І припинення російсько-української війни. А якщо Трамп зможе завершити цю війну, то це буде серйозним ударом по Китаю,

– сказав Клочок.

Мирні переговори: що відомо