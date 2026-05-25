Підступна гра Кремля: навіщо Росія намагається затягнути Європу за стіл переговорів

Росія може намагатися залучити Європу до переговорів щодо війни проти України. Саме це дозволить Кремлю виграти час і отримати додаткові політичні переваги.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна впевнений, що Путін має власний план. Про це він сказав в ефірі програми Ukraina stuudio на ERR.

Чому Кремль може захотіти, щоб Європа брала участь у мирних переговорах?

Тсахкна вважає, що Росія може намагатися змінити формат міжнародних переговорів щодо війни в Україні, залучивши до них Європу. За його словами, це відповідає інтересам Кремля, який прагне виграти час і послабити тиск санкцій. Він зазначив, що попередні переговорні процеси фактично не були реальними домовленостями, а радше затягнутими обговореннями, які дозволяли Росії маневрувати.

Наразі, як стверджує міністр, Москва активізувала спроби втягнути Європейський Союз у роль посередника. Тсахкна наголосив, що участь ЄС у такій ролі могла б послабити санкційний тиск на Росію. Зокрема, він згадав потенційні обмеження, які готуються в межах Євросоюзу, включно з можливими заборонами у сфері морських послуг, що, за його оцінкою, є чутливими для Кремля.

Водночас міністр підкреслив, що для Європи роль посередника означала б нейтральну позицію між Україною та Росією, чого ЄС не має на меті. Натомість пріоритетом, за його словами, є формування майбутньої архітектури безпеки Європи та посилення тиску на Росію до моменту, коли вона буде готова до реальних переговорів.

Нагадаємо, тему можливих перемовників від ЄС також планують обговорити під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу на Кіпрі. Європа шукає спеціального посланника для мирних переговорів з Росією, оскільки США зосереджені на Близькому Сході.

Серед можливих кандидатів розглядаються Кая Каллас, Ангела Меркель, Александр Стубб та Маріо Драгі. Президент Фінляндії Александр Стубб уже висловлював готовність брати участь у мирному діалозі про закінчення війни в Україні.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки заявили про припинення мирних переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що зустрічі не мають жодного прогресу, тому немає сенсу продовжувати мирний діалог. Проте, в Америці не виключають можливості продовжити мирні переговори за умови, що вони будуть продуктивними.