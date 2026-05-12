Угода неможлива, – у Зеленського чесно відповіли, як діятимуть у переговорах з Росією далі

З Росією неможливо домовитися про мирну угоду. Там завжди порушують домовленості. Але існує варіант, як змусити ворога зупинити війну.

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що адекватно домовитися про щось з Росією наразі неможливо. Тому Україна продовжує працювати над іншим сценарієм, який зрештою змусить ворога припинити війну.

Мирні переговори: чого очікувати далі?

Наразі Росія не здатна адекватно вести мирні переговори. Тому Україна і надалі працюватиме над посиленням системних далекобійних ударів по російській військовій інфраструктурі. Йдеться про удари по підприємствах, знищення логістики тощо.

Вже зараз в Росії фіксують деякі депресивні настрої щодо війни в інформаційному просторі. Це цілком логічно, адже так звана "друга армія" світу більш ніж 4 роки не може досягти своїх цілей. При цьому там вже навіть була відверта істерика через можливі удари України по параду на 9 травня.

Ця істерика підкреслила одну важливу річ. Україна почала робити такі дії щодо Росії, які ніхто раніше не хотів робити. Ми примушуємо Росію до відповідальності. Ці удари по РФ – це примус до миру,

– зазначив Подоляк.

Зверніть увагу! Колишній посол України у США Валерій Чалий назвав 3 сценарії завершення війни в Україні. У будь-якому разі багато що залежить саме від європейських партнерів. Якщо вони почнуть активніше інвестувати в оборону, то Україна отримає шанс зупинити повномасштабну війну. Однак є ризик того, що у найближчі 1 – 2 роки все триватиме так само як зараз і є.

Додамо, у виданні The New York Times зауважили, що переговорний процес між Україною та Росією за посередництва США фактично зупинився. Для українців це означає, що не варто розраховувати на закінчення війни найближчим часом. Також журналісти відзначають, що відносини між США та Україною охололи. Президент Зеленський почав більше критикувати Штати, адже ті "не мають часу на Україну" через операцію в Ірані та послабили санкції проти РФ. Автори припускають, що в майбутньому американської допомоги стане ще менше. Однак Україна розраховує на посилення співпраці з європейськими партнерами.

Позиції України та Росії зараз абсолютно протилежні. Київ вимагає припинити війну на теперішній лінії розмежування. Кремль ж цинічно продовжує розповідати, що Україна має вивести війська з Донбасу.

Коли буде кінець війни в Україні?

За словами Подоляка, Росія буде готова до переговорного процесу, а зрештою і до завершення війни, коли її інфраструктура суттєво постраждає. Йдеться про знищення як російського війська та ВПК, так і про нафтогазову інфраструктуру.

Якщо Росія втратить можливість реалізовувати ті обсяги, які вони продавали упродовж 2024 – 2025 років, тоді одразу почнуть наростати внутрішні проблеми. Відповідно ми побачимо зовсім іншу риторику,

– зауважив Подоляк.

Цього результату можливо досягнути. Але важлива й допомога від міжнародних партнерів. Вони мають продовжувати тиснути на РФ через економічні обмеження та заганяти їх в ізоляцію. Також важливо, аби там допомогли Україні наростити можливості щодо ударів по території Росії.

Також у Міноборони України розповіли про значні успіхи Сил оборони в далекобійних ударах по території Росії. Якщо в 2022 році ЗСУ могли уразити ціль на відстані у понад 600 кілометрів, то зараз показники значно вищі. Тоді одним з найгучніших ударів була атака по авіабазі "Енгельс-2", де вдалося пошкодити 2 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які запускають крилаті ракети.

Зараз Україна здатна бити на значно більші відстані. До прикладу, в лютому 2026 року СБУ разом з іншими підрозділами Сил оборони вдарили по Ухтинському нафтопереробному заводу. Він розташований приблизно за 1750 кілометрів від державного кордону України.