Домовитись буде легше, – політолог оцінив оновлені склади перемовних делегацій України та РФ

Після зустрічей України, США та Росії в Абу Дабі увага змістилася на те, хто саме сидить за столом переговорів. Деталей публічно небагато, але склади делегацій уже викликали хвилю обговорень і припущень.

Політолог Олег Постернак в ефірі 24 Каналу пояснив, чому поява більшої кількості військових і представників силового блоку може змінити тон розмови. За його словами, саме в таких форматах шанс на практичні домовленості може зрости, але є нюанс, який не всі помічають.

Дивіться також "Було б помилкою розраховувати на високу результативність": Пєсков прокоментував переговори

Військові у делегаціях можуть швидше знайти спільну мову

Зустрічі в Абу Дабі пройшли за закритими дверима, тож офіційних деталей про зміст розмов майже немає. Водночас сам формат, за словами Олега Постернака, виглядав предметнішим, ніж раніше, бо військову і політичну частини в ньому чіткіше розвели.

Військовий з військовим, навіть якщо вони противники, домовляться швидше, ніж політик з політиком і дипломат з дипломатом,

– пояснив політолог.

Він назвав позитивним сигналом те, що в оновлених складах делегацій стало більше офіцерів і представників силового блоку. Такий підхід, за його логікою, дає шанс говорити не лозунгами, а про практичні речі, які напряму залежать від ситуації на полі бою та механізмів виконання домовленостей.

Хто увійшов до оновлених делегацій і чому це важливо?

Постернак звернув увагу, що в оновлених складах стало більше людей із військового та силового блоку, і це може вплинути на предметність розмов. Він пояснив, що такі учасники зазвичай говорять про механіку, виконання та контроль, а не про політичні формули.

Це позитивна тенденція, що склад делегації містить значну кількість військових офіцерів,

– наголосив політолог.

З українського боку він згадав Кирила Буданова та Михайла Гнатова, а також представників СБУ і ГУР, які залучені до воєнних операцій. З російського боку, за його словами, у переліку фігурували керівник головного управління генштабу Ігор Костюков і представники ФСБ та інших силових структур. Це, як він припустив, робить переговорний трек більш прагматичним, але не означає, що Росія стала більш готовою зупинятися.

Про що могли домовлятися в Абу Дабі і які є червоні лінії?

Постернак зауважив, що зустрічі в Абу Дабі залишаються закритими, тому робити гучні висновки з публікацій у медіа небезпечно. Він пояснив, що навіть якщо американські видання пишуть про "продуктивність" і якийсь прогрес у військовій частині, без підтверджених деталей це радше сигнал про напрям розмови, а не про готові рішення.

Водночас політолог звернув увагу, що поряд із безпековими питаннями міг звучати й економічний порядок денний. Його логіка така: якщо сторони обговорюють сценарії припинення вогню, паралельно виникають теми відновлення України та ресурсів, які можуть стати елементом майбутніх домовленостей.

В економічному питанні дуже серйозний прогрес за певними джерелами,

– зазначив Постернак.

Окремий пласт, який час від часу спливає в публічному просторі, це Запорізька АЕС і можливі спроби нав'язати Україні "технічні" схеми, зокрема щодо електроенергії. Постернак пояснив, що подібні конструкції для Києва впираються не в емоції, а в рамки українського права: будь-які формати, які виглядають як торгівля з тимчасово окупованими територіями, створюють ризики кримінальної відповідальності для тих, хто їх підписуватиме. Саме тому, за його словами, такі пропозиції можуть подавати як "компроміс", але на практиці вони токсичні.

Україна не може торгувати з тимчасово окупованими територіями. Міняти закони і Конституцію ніхто не буде під російські забаганки,

– наголосив політолог.

Він додав, що нинішній переговорний трек відрізняється від попередніх спроб тим, що обговорення дедалі більше зводиться до прикладних речей, а не до вимог переписати правила гри. Однак, підсумував Постернак, оцінювати реальний зміст домовленостей можна буде лише тоді, коли з'явиться бодай мінімум верифікованої інформації.

Чому не варто знецінювати перемовини?

В соцмережах і серед частини політиків багато скепсису: переговори називають "порожніми", а процес сприймають як дипломатичну виставу, яка нічого не змінить. Він визнав, що такі сумніви можуть бути раціональними, але закликав не рубати з плеча і дати шанс треку, бо для військових і тилового суспільства сама перспектива руху до припинення вогню є важливою.

Я за те, щоб дати шанс миру,

– наголосив політолог.

Він припустив, що Росія теоретично може піти на певні кроки, якщо отримає альтернативу, яку Кремль спробує продати як вигідну через економічні інструменти. Водночас Постернак підкреслив: це лише теоретична рамка, і саме процес в Абу Дабі має показати, чи здатна вона перетворитися на реальні рішення.

Україна, Америка, і росіяни, які сидячи в Абу Дабі й обідаючи разом, це картинка яку важко визнати, сприйняти й уявити, але це дипломатичний такт і протокольна етика,

– зауважив Постернак.

Сама дипломатія інколи виглядає неприйнятно для суспільства, бо вимагає протоколу і зовнішньої "нормальності" навіть між сторонами, які воюють. На його думку, такі речі не варто автоматично трактувати як зраду, адже це частина правил, без яких переговори не працюють.

Не спішіть це критикувати і розмазувати як зраду, дипломатія вимагає правил,

– зауважив Постернак.

Політолог також звернув увагу, що в цьому треку сторони вже говорять не лише про загальні формули, а й про механіку виходу з війни. Зокрема, йдеться про контроль і моніторинг припинення вогню, можливе використання технічних засобів спостереження та варіанти з нейтральними силами в демілітаризованих зонах.

Роль США у перемовинах може бути вирішальною

Постернак пояснив, що нинішній формат відрізняється від попередніх спроб тим, що цього разу американська участь виглядає максимально високою і націленою саме на результат.

Це говорить про те, що американці побачили перспективу замирення, сформулювали проєкт миру і тепер робитимуть усе можливе, щоб його досягти. І, можливо, це шанс на мир більш суттєвий і реальний, ніж те, що ми бачили в Стамбулі,

– підсумував Постернак.

Водночас він підкреслив: реальна ефективність стане зрозумілою лише тоді, коли процес дасть конкретні, верифіковані результати, а не просто нові заяви.

Останні новини про мирні переговори: