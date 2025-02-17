Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви для Bloomberg.

Дивіться також Ніякий Венс не указ: як Європа відповість Америці, чому не покине Україну і на чиєму боці Китай

В ОП закликають Європу обрати людину для переговорів

Ігор Жовква наголошує, що це має бути швидко прийняте рішення.

Сподіваюся, одразу після паризької зустрічі. Ми повинні діяти, а не розмірковувати,

– додав він.

Жовква, який перебуває в Брюсселі для проведення консультацій з питань безпеки, відмовився називати імена, але зазначив, що особа повинна бути на рівні очільника держави, щоб мати такий самий статус, як Зеленський, президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.

Володимир Зеленський також підтримує ідею того, що за столом переговорів має бути присутнім представник від Європи. Президент заявив, що саме Україна має вирішувати, кому бути учасниками перемовин щодо закінчення війни.

До слова глава МЗС Росії Сергєй Лавров висловив сумнів щодо доцільності участі європейських країн у переговорах. На його думку, європейські держави, зокрема Фінляндія, мають застарілу "філософію" та не пропонують реальних рішень для припинення війни. Спецпредставник Кіт Келлог також заявив, що не бачить Європу "фізично" за столом переговорів.