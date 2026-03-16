Британський полковник назвав умову, за якої Путін погодиться на перемир’я

Сили оборони продовжують стримувати Росію на фронті. Хоч ресурси в України обмежені, але вона має можливість змусити диктатора Путіна сісти за стіл перемовин.

Полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем розповів 24 Каналу, що далекобійні удари по російських об'єктах ВПК, нафтопереробній галузі, стратегічних аеродромах насправді роблять боляче Росії. На оперативному рівні Україна фактично тримає ініціативу та задає темп. Але багато що в контексті переговорів також залежить і від ситуації на полі бою.

Як всадити Путіна за переговори?

За словами Інгрема, останнім часом були повідомлення про успіхи Сил оборони України на півдні України. Принаймні на деяких ділянках фронту ЗСУ перехопили ініціативу. Очевидно, що це впливає на плани росіян щодо весняного наступу.

Надіюся, що Силам оборони України вдасться тиснути ще сильніше. І вони зможуть повернути ще більше власної території. Якщо це станеться, то в Росії буду сильно стривожені,

– сказав військовий.

Зверніть увагу! У Генштабі розповіли, що Сили оборони України звільнили від ворога майже всю територію Дніпропетровської області. Йдеться про понад 400 квадратних кілометрів території.

Поки що навряд чи російське командування доповідає Путіну про певні невдачі на фронті. Та якщо Україна продовжить звільняти території, а ті ж Сполучені Штати будуть сильніше тиснути на Росію в плані санкцій, то диктатора можна буде примусово всадити за стіл переговорів. Але поки що з цим складно.

В будь-якому випадку Путін не захоче йти на закінчення війни. Він захоче взяти паузу, залікувати "рани" та відновити можливості,

– зазначив британський полковник.

