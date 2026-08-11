Нульова репутація: в Офісі Президента розповіли про перемовний процес Росії з Заходом

Росія взагалі не демонструє жодного бажання йти на завершення війни з Україною. А перемовники від Штатів залучені в процес, але хотілося б, щоб результат був кращим.

Про це 24 Каналу розповів радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, мирні переговори не доходять до результату винятково через диктатора Володимира Путіна. Деякі спецпредставники хочуть бути медіаторами в перемовинах, але значного ефекту від цього немає.

Як змусити Росію зупинити війну?

Як наголосив Подоляк, Росія зараз має два інструменти ведення війни. Перший – удари по енергетичній, портовій, цивільній інфраструктурі. Другий – терор населення. На фронті у ворога немає значних успіхів. Сили оборони надійно тримають оборону.

Україна пропонує почати перемовний процес з перемир'я в повітрі. Потрібно, аби Росія відмовилася від ударів по житлових кварталах та різній інфраструктурі. Росія, звісно ж, на це не погоджується.

Тепер повернемося до перемовників чи медіаторів перемовного процесу. Це якась історична фіксація своєї неспроможності. Не розумію, навіщо вони це роблять. Так само з Іраном. Йдуть постійні коментарі, які супроводжуються зовсім іншими діями в Ормузькій протоці. Так само і тут. Не розумію, як можна не відчувати, що ти не модеруєш процес, а просто приходиш як посередник,

– зазначив Подоляк.

При цьому у США є посадовці, які адекватно реагують на позицію Росії. До прикладу, держсекретар Марко Рубіо вже говорив главі МЗС РФ Сергію Лаврову, що про Анкоридж потрібно забути. Потрібні нові ідеї для врегулювання війни. Тоді Росія хотіла, аби Україна просто віддала територію Донбасу. Також вони залишили б під контролем тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Що зараз відбувається з мирними переговорами: дивіться відео 24 Каналу

Подоляк підкреслив, що Росія не зупиниться без жорсткого примусу. Лише жорсткі санкції та посилення мілітарної співпраці України з країнами Заходу змусять Росію піти на переговори.

Також потрібна активна робота з Китаєм. Не про мита говорити, а визначити, де є домінантні центри, та побачити, хто все це ламає. Тоді переговори. США є гарантами з одного боку, Китай – з іншого. А Росію виводять "за дужки" з суб'єктних країн. Але якщо велика країна хоче мати нульову репутацію, то вона буде робити те, що зараз робить,

– зауважив Подоляк.

Додамо, спецпредставники Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер можуть відвідати Україну вже в другій половині серпня. Наразі візит офіційно не підтверджений. Однак очікують, що він відбудеться на День Незалежності.