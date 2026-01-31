Розраховуємо на переговори наступного тижня, – Зеленський про підготовку до зустрічей
- Україна розраховує на переговори наступного тижня та підтримує контакти з американською стороною.
- Зеленський заявив, що Україна готова працювати в усіх робочих форматах і готується до майбутніх зустрічей.
Україна розраховує на переговори наступного тижня та здатна працювати у будь-яких форматах. Наразі Київ активно підтримує контакти з американською стороною.
Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наприкінці 1438-го дня повномасштабної війни.
Що каже Зеленський про переговори?
Президент заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова. За словами Володимира Зеленського, наразі тривають контакти з американською стороною задля конкретики, зокрема, стосовно подальших зустрічей.
Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були й щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємось до них,
– сказав він.
Водночас додаткових деталей з цього приводу президент не розповів.
На якому етапі переговори зараз?
Американська та російська делегації провели переговори у Флориді, Стів Віткофф заявив про продуктивні та конструктивні розмови. Обговорення безпосередньо стосувалися питання закінчення війни в Україні.
Водночас наступний раунд тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією запланований також в Абу-Дабі. За попередньою інформацією, зустрічі відбудуться вже у неділю, 1 лютого, але деталей немає.