31 січня, 21:59
Розраховуємо на переговори наступного тижня, – Зеленський про підготовку до зустрічей

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Україна розраховує на переговори наступного тижня та підтримує контакти з американською стороною.
  • Зеленський заявив, що Україна готова працювати в усіх робочих форматах і готується до майбутніх зустрічей.

Україна розраховує на переговори наступного тижня та здатна працювати у будь-яких форматах. Наразі Київ активно підтримує контакти з американською стороною.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наприкінці 1438-го дня повномасштабної війни.

Що каже Зеленський про переговори?

Президент заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова. За словами Володимира Зеленського, наразі тривають контакти з американською стороною задля конкретики, зокрема, стосовно подальших зустрічей. 

Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були й щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємось до них, 
– сказав він.

Водночас додаткових деталей з цього приводу президент не розповів.

На якому етапі переговори зараз?

  • Американська та російська делегації провели переговори у Флориді, Стів Віткофф заявив про продуктивні та конструктивні розмови. Обговорення безпосередньо стосувалися питання закінчення війни в Україні.

  • Водночас наступний раунд тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією запланований також в Абу-Дабі. За попередньою інформацією, зустрічі відбудуться вже у неділю, 1 лютого, але деталей немає.