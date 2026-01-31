Розраховуємо на переговори наступного тижня, – Зеленський про підготовку до зустрічей

Україна розраховує на переговори наступного тижня та здатна працювати у будь-яких форматах. Наразі Київ активно підтримує контакти з американською стороною.

Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні наприкінці 1438-го дня повномасштабної війни.

Дивіться також Або залишилось трішки, або працюватимемо далі: Зеленський про кінець війни в Україні

Що каже Зеленський про переговори?

Президент заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова. За словами Володимира Зеленського, наразі тривають контакти з американською стороною задля конкретики, зокрема, стосовно подальших зустрічей.

Україна готова працювати в усіх робочих форматах. Важливо, щоб результати були й щоб зустрічі були. Ми розраховуємо на зустрічі наступного тижня, ми готуємось до них,

– сказав він.

Водночас додаткових деталей з цього приводу президент не розповів.

На якому етапі переговори зараз?