Просування є, але без деталей, – Умєров висловився про переговори

Дводенні мирні переговори в Женеві за участю делегацій України, Росії та США завершилися. Під час зустрічей сторони досягли певних домовленостей, зокрема на військовому треку.

Про результати переговорів висловився очільник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров.

Які підсумки переговорів?

Умєров схарактеризував перемовини в Женеві як інтенсивні та наповнені змістом. Делегації детально пропрацьовували політичний і військовий напрями, параметри безпеки, а також можливі механізми втілення досягнутих рішень.

За його словами, низку питань вдалося уточнити, решта потребує подальшої координації на наступних етапах.

Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу. Просування є, але поки що без деталей,

– зазначив Умєров.

Наступний крок буде полягати в тому, щоб передати напрацьоване на розгляд президентам і підготувати реальну, а не лише декларативну основу для реалізації.

Головна мета, зо словами секретаря РНБО, залишається незмінною. Йдеться про досягнення справедливого миру для України.

Водночас він подякував американським партнерам за сприяння проведення зустрічі, а також швейцарській стороні за надану для зустрічі платформу.

Які ще заяви звучали стосовно переговорів?