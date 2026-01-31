У Кремлі заговорили про "інші питання" миру: ISW пояснив, до чого готується Росія

У Кремлі відкинули заяви представників адміністрації президента США Дональда Трампа про те, що на мирних переговорах між США, Україною та Росією невирішеним залишається лише територіальне питання. Москва вважає його "найважливішим", однак наголошує, що воно є "далеко не єдиним".

Росія шукає виправдання, щоб не завершувати війну в Україні. Про це йдеться у новому аналітичному звіті ISW.

Як Кремль готується до виправдань про затягування війни?

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що на порядку денному переговорів залишаються "багато інших питань", окрім територіального. Аналітики ISW наголосили, що він фактично заперечив слова державного секретаря США Марко Рубіо, який 29 січня повідомив, що переговорний процес звузився до "одного центрального питання" – майбутнього Донецької області.

Аналітики також зазначають, що подібні коментарі Ушакова свідчать про небажання Кремля йти на поступки та про спробу підготувати інформаційне підґрунтя для можливого зриву або затягування мирних переговорів.

За оцінкою експертів, російська влада формує внутрішній наратив, який дозволить виправдати відмову від компромісів, навіть у разі посилення міжнародного тиску на Москву щодо припинення війни.

Як просуваються мирні переговори?