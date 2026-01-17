У Мирнограді десантники нищать окупанта, що накопичив понад 10 підрозділів навколо міста

На Покровському напрямку оборонці 79 ОДШБр ліквідували російського військового, підійшовши впритул до його місцяперебування. Операція відбулася на околицях Мирнограду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду.

Як десантникам вдалось знищити ворога?

Підрозділи 79 ОДШБр продовжують виконувати бойові завдання на Покровському напрямку. Десантники повідомили, що росіяни накопичують сили для перерізання логістичних маршрутів та інфільтрації в місто.

Розуміючи тактику противника, наші десантники у взаємодії із суміжними підрозділами проводять низку пошуково-ударних операцій у прихованих локаціях біля Мирнограда,

– написали військові.

Донедавна для таких цілей противник використовував територію рибацького господарства. Українські військові завдяки радіоперехопленням встановили позивний російського піхотинця. Він якраз перебував у будівлі господарства.

Для зачистки штурмовики підійшли впритул і представилися: "Кедр, ми свої. Пришли на допомогу". Опісля бійці без спротиву зайшли до будівлі та ліквідували ворога.

Знищення ворога біля Мирнограда: дивіться відео

Що відбувається у місті?

В етері "Київ24" начальник відділення комунікацій 79-ї ОДШБр Роман Писаренко повідомив, що Росія зосередила понад 10 підрозділів навколо Мирнограда. Противник намагається накопичити сили з усіх сторін, щоб перерізати логістику та оточити Сили оборони України.

Ситуацію з логістикою Писаренко називає ускладненою. Вона погіршується із використанням росіянами дронів-"ждунів" і постійної повітряної розвідки.

Забезпечення воно не таке, як би хотілося. Там ми не можемо прямо до самої позиції підвезти все найбільш необхідне для хлопців. Але вони підвозяться на точку вивантаження, бійці приходять і беруть те, що їм найбільше потрібно,

– пояснили в бригаді.

Зазначається, що останні пів року захоплення Мирнограду є однією з ключових цілей російської армії на Покровському напрямку.

Останні новини з фронту