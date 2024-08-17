Будинок повністю знищено. Від багатоповерхівки майже нічого не залишилося.

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Є поранені: що відомо про обстріл Мирнограда

Щонайменше 3 людини поранені внаслідок обстрілу Мирнограда. Ймовірно, постраждалих може бути ще більше. Цю інформацію ще належить встановити.

На щастя, багатоповерхівка, в яку поцілили, була недобудованою – люди в ній не проживали. Однак поруч є житлові будинки.

Сьогодні ввечері місто знову потрапило під ворожий вогонь. Росіяни поцілили у недобудовану 9-поверхівку. Достеменно відомо про трьох поранених. Ймовірно, є й інші постраждалі – цю інформацію встановлюємо,

– написав Філашкін.

Очільник ОВА додав, що триває рятувальна операція й показав фото зруйнованого будинку.



Зруйнована багатоповерхівка у Мирнограді / фото з телеграм-каналу Філашкіна

Також журналісти РБК-Україна повідомили, що ворог поцілив в магазин. На кадрах, які поширюють ЗМІ, можна помітити зруйнований супермаркет АТБ. Наразі невідомо, чи там перебували люди.

Принагідно Вадим Філашкін закликав жителів Мирнограда евакуюватися.