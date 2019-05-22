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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Місія МВФ продовжує працювати в Україні

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      МВФ припинив місію в Україні
      МВФ припинив місію в Україні / Фото з відкритих джерел

      Міністр Кабміну Олександр Саєнко вранці 22 травня поширив інформацію про те, що місію Міжнародного валютного фонду обурило рішення Володимира Зеленського розпустити парламент, тому вони покинули Україну. Проте, це виявилося фейком – експерти МВФ продовжують свої зустрічі з представниками української влади.

      Проте згодом Саєнко наголосив, що МВФ не зупинив місію, передає "Інтерфакс-Україна". 

      Читайте також: Як дострокові парламентські вибори вплинуть на співпрацю з МВФ: думка експерта

      "Питаннями співробітництва з МВФ займається Мінфін. Зараз інформації, що вони припинили місію і поїхали, поки немає", – додав міністр Кабміну під час форуму "Відповідальність, довіру, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспільства".

      Окрім того, Президент Володимир Зеленський зустрінеться з місією МВФ, як і планувалося, на наступному тижні.

      Як зазначали джерела 24 каналу, експерти Фонду наразі продовжують роботу в Києві: у робочому настрої і без валіз пересуваються коридорами Національного банку. Проте неможливість здійснення запланованого перегляду програми stand by в умовах заявленого розпуску Ради і відставки уряду змушує переглянути статус візиту. До кінця дня представники МВФ планують зробити заяву, яка стосуватиметься перегляду програми фінансової допомоги stand by для України.

      Раніше у представництві МВФ в Україні спростовували повідомлення про дострокове згортання місії.

      Президент України Володимир Зеленський 21 травня не лише розпустив Верховну Раду, а й підписав 12 указів щодо кадрових звільнень та призначень нових людей на ключові посади в країні. Що про це відомо – читайте у нашому матеріалі за посиланням.

      З якою метою Місія МВФ прибула в Україну? За підсумками роботи місії МВФ мали ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 мільярда доларів.

      Серед вимог МВФ до України було зрівняння цін на газ для населення з ринковими цінами, проведення реформи у банківському секторі і зменшення дефіциту держбюджету. Окрім того, до цих вимог додалась ще одна: запровадження кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Проте ще наприкінці лютого КС визнав цю статтю неконституційною.

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч з місією МВФ. Він наголосив, що співпраця дуже важлива для обох сторін. Тим часом команда новообраного Президента України Володимира Зеленського переконана, що Україна може обійтися без чергового траншу МВФ.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Гроші Транш МВФ МВФ Адміністрація Президента Міністерство фінансів України
      Джерело: 24 канал
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