Окупаційна адміністрація Луганська закликала мешканців міста обмежити пішохідний і велосипедний рух по старій частині шляхопроводу в зв'язку з демонтажними роботами в рамках другої черги його відновлення.

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Варто зауважити, що 3 лютого 2016 року рух транспорту через шляхопровід було перекрито. Тоді обвалився 15-метровий прольот його тротуарної частини. Будівельні роботи на аварійному шляхопроводі почалися 1 березня і тривали до грудня місяця.

Зауважу, що у червні 2016 року на засіданні так званої "ради міністрів ЛНР" самопроголошений голова окупаційної адміністрації Луганська Маноліс Пілавов поінформував присутніх, що опори для нового шляхопроводу будуть поставлятися в окупований Луганськ з Білої Церкви (Київська область), з місцевого заводу залізобетонних конструкцій (ЗБК), через Ростов-на-Дону (РФ). За словами Пілавова, основна проблема полягала саме в доставці матеріалів для будівництва.

ПАТ "Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій (ЗБК)" зареєстровано за адресою: м. Біла Церква, вул. Січневого Прориву, 39. Реєстраційний номер підприємства: 00130659. Головою правління підприємства на той час, з листопада 2015 року, була призначена Хромова Анна Сергіївна. Крім того, Хромова була і директором Донецького заводу мостових конструкцій.

Справа втім, що Донецький завод мостових конструкцій та Білоцерківський завод ЗБК разом з ЗАТ "Бетон Нова" входить в ТОВ "Виробниче об'єднання "Італіш", яке пов’язують з бізнес-інтересами екснардепа попередніх скликань від "Партії регіонів" Ігоря Шкірі.

Станом на 2016 рік, ПО "Італіш" було прописано на окупованій території — в Донецьку.

Примітно, що у прикордонній з Луганською Ростовській області (РФ) знаходяться 15 заводів, які спеціалізуються на виготовленні залізобетонних конструкцій. Менше з тим, незважаючи на проблеми з логістикою, приймається рішення щодо постачання в окупований Луганськ опор для шляхопроводу саме з Білої Церкви, через Ростов-на-Дону (РФ).

Відкриття шляхопроводу після капітального ремонту відбулося 26 грудня 2016 року.

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа" на будівництво нового шляхопроводу в Луганську "урядом" самопроголошеної "ЛНР" виділено транш у розмірі 110 млн рублів.

Цікаво було би почути реакцію спеціальних служб України на факти можливої співпраці керівництва Білоцерківського заводу залізобетонних конструкцій з окупаційною адміністрацією Луганська.

Нагадаю, що згідно з постановою № 1035 Кабміну України "Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію" від 16 грудня 2015 року забороняється постачати подібного роду продукцію на окуповані території.