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      Міста дотепер дуже залежні від центральної влади, – Садовий про вихід Сєнкевича з "Самопомочі"

      165 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 Канал

      Лідер політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявляє, що із розумінням ставиться до рішення мера Миколаєва Олександра Сєнкевича про вихід з партії, яке той сьогодні оприлюднив на публічній сторінці у Фейсбук.

      Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

      Перемогти на виборах в дуже непростому регіоні, витримувати тиск як з боку екс-регіоналів, так і з боку БПП (які, зрештою, проголосували за його відставку), пройти спільну з нами боротьбу за справедливість у судах і при цьому всьому намагатися розвивати місто – це дуже і дуже непросто,
      – сказав Андрій Садовий.

      Лідер "Самопомочі" наголосив, що попри декларовану децентралізацію, міста дотепер дуже залежні від центральної влади, уряду і Президента. 

      "Тому для Сєнкевича вихід з партії є одним із варіантів, як зменшити політичний тиск і сконцентруватися на роботі у місті. Ми бажаємо йому тільки успіхів, а Миколаєву – процвітання!" – зазначив Андрій Садовий.

      Дивіться відео: Сєнкевич

       

      Теги: Новини України Новини політики Андрій Садовий Самопоміч
      Джерело: 24 Канал
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