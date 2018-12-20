Міста дотепер дуже залежні від центральної влади, – Садовий про вихід Сєнкевича з "Самопомочі"

Лідер політичної партії "Об’єднання "Самопоміч" Андрій Садовий заявляє, що із розумінням ставиться до рішення мера Миколаєва Олександра Сєнкевича про вихід з партії, яке той сьогодні оприлюднив на публічній сторінці у Фейсбук.

Про це Андрій Садовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Перемогти на виборах в дуже непростому регіоні, витримувати тиск як з боку екс-регіоналів, так і з боку БПП (які, зрештою, проголосували за його відставку), пройти спільну з нами боротьбу за справедливість у судах і при цьому всьому намагатися розвивати місто – це дуже і дуже непросто,

– сказав Андрій Садовий.

Лідер "Самопомочі" наголосив, що попри декларовану децентралізацію, міста дотепер дуже залежні від центральної влади, уряду і Президента.

"Тому для Сєнкевича вихід з партії є одним із варіантів, як зменшити політичний тиск і сконцентруватися на роботі у місті. Ми бажаємо йому тільки успіхів, а Миколаєву – процвітання!" – зазначив Андрій Садовий.

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