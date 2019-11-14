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      Міста на межі колапсу: Гончарук спробував запустити ТЕЦ на Львівщині

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      У ситуацію з опалювальним сезоном у Новояворівську та Новому Роздолі втрутився прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він поїхав на Львівщину й особисто попросив працівників повернутися на робочі місця і забезпечити обслуговування станцій.

      Під час поїздки прем'єр-міністр пообіцяв, що уряд ініціює передання приватних ТЕЦ в управління компанії групи "Нафтогаз". Це, мовляв, відбудеться протягом 2 – 3 днів.

      Важливо! Зрив опалювального сезону: на Львівщині у двох містах оголосили надзвичайну ситуацію

      гончарук
      Олексій Гончарук спілкується з працівниками ТЕЦ

      Чому Новий Розділ досі без опалення

      Більше ніж 30 тисяч жителів Нового Роздолу залишились без тепла і місто опинилось на межі колапсу. Місцева ТЕЦ практично не працює, а більше ніж половина працівників звільнилися з роботи через невиплату зарплати. Критична ситуація в місті змусила звільнитись й мера міста.

      Без опалення місто через корупційний скандал. У НАБУ з'ясували, що Новороздільська ТЕЦ під керуванням компанії "Енергія" – пов'язана з братами Дубневичами. А тих підозрюють у розкраданні 300 мільйонів кубометрів газу на майже 1,5 мільярда гривень. Суд заарештував активи підприємства та призначив нового управителя – приватну компанію "Гарант Енерго М". Проте впоратися зі своїми зобов'язаннями та не змогла.

      дубневичі
      Ярослав та Богдан Дубневичі

      Журналісти намагалися з'ясувати в управителя, коли працівникам нарешті виплатять зарплати та запустять в місто тепло. Та спілкуватися з журналістами вони відмовилися.

      Коли Новий Розділ отримає опалення  

      Зараз Агентство з розшуку та менеджменту активів проводить тендер для визначення нового управителя в Новороздільській ТЕЦ. І планує підписати контракт з "Нафтогаз тепло". Міністерка розвитку громад і територій Олена Бабак пообіцяла вирішити грошові проблеми та почати опалюваний сезон в місті планують з наступного тижня.

      "Нафтогаз" України продовж однієї доби готовий запустити, підготувати до експлуатації систему транспортування газу. А далі вже стоїть питання просто наповнення водою мереж теплопостачання,
      – зазначила міністр розвитку громад та територій Олена Бабак.

      Наразі через холоднечу в приміщеннях, безстрокові канікули оголосили у садочках та школах. 

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новини України Новини Львова Опалювальний сезон Комунальні послуги Ярослав Дубневич
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