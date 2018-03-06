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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мистецтво і новітні технології: у Києві відкриється незвичайна виставка

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7 березня у Києві в новому просторі Art Ukraine Gallery відкриється великий скульптурний проект, що поєднує новітні технології доповненої реальності із мистецтвом пластики.

Форум "Більше ніж скульптура" концентрує увагу на актуальних тенденціях, ретроспективах та надбанні українських сучасних митців.

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Новий простір Art Ukraine Gallery спонукав до великого скульптурного проекту, про продовження якого я мріяла декілька років. Форум "Більше ніж скульптура" став в якійсь мірі мистецькою алітерацією улюбленця тисяч шанувальників – Великого скульптурного салону. За десятиліття його існування скульптура стала одним із головних трендів українського колекціонування та виросла ціла плеяда успішних та затребуваних українських скульпторів. Переконана, що цьогорічний скульптурний форум відкриє чимало яскравих нових імен, подарує нові смисли, поставить нові запитання. І найцікавіше, цей проект, що поєднує мистецтво і новітні технології, здатний зацікавити навіть тих, хто віддає перевагу останньому,
– відзначає засновник ArtUkraine Наталя Заболотна.

"Зробити все і ще трохи більше" – мотто, з яким відома київська галерея ArtUkraine відкриває інноваційний масштабний проект "Більше ніж скульптура". Цьогорічний великий скульптурний проект різнопланово відображає тенденції сучасного українського мистецтва.

Це експериментальний проект, що має створити простір для дискусії, залучивши як митців, так і відвідувачів. Можливо глобальна діджиталізація та майже постійна присутність кожного з нас онлайн – це лише мимолітна тенденція сьогодення. Але вона безперечно існує, змінює сприйняття інформації, відношення до мистецтва,
– каже співкуратор проекту Дарина Мо Мот.

Серед учасників проекту: Саїд Ахмаді, Юлія Бєляєва, Мирослав Вайда, Марта Ващук, Владислав Волосенко, Дмитро Грек, Євген Годенко, Петро Гронський, Дмитро Дульфан, Олександр Дяченко, Єгор Зігура, Олексій Золотарьов, Константин Зоркін, Олег Капустяк, Віктор Коновал, Володимир Кочмар, Роман Мінін, Ілля Новгородов, Василь Одрехівський, Володимир Одрехівський, Віталій Протосеня, Іван Підгайний, Олександр Сухоліт, Анатолій Твердий, Данило Шуміхін і Сергій Шауліс.

Теги: Новини України LifeStyle Фотоновини Новини культури Мистецтво Art Ukraine Gallery
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня
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