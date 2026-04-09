Зеленський вручив відзнаки "Місто-герой України": які громади отримали нагороди

Президент України Володимир Зеленський відзначив представників громад і військових адміністрацій державними нагородами. Також глава держави вручив почесні відзнаки "Місто-герой України" низці населених пунктів.

Йдеться про міста, які попри обстріли та постійний тиск Росії продовжують жити, працювати та допомагати фронту. Про це повідомляє Володимир Зеленський.

Які міста отримали нагороди?

Президент Володимир Зеленський нагородив представників громад і вручив відзнаки "Місто-герой України" низці міст.

Сьогодні відзначив людей, які працюють для розвитку своїх громад і щодня роблять усе, щоб Україна жила. Вручив державні нагороди представникам органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій. Дякую за відповідальність і роботу для людей навіть у найважчі часи,

– сказав він.

Серед відзначених міст Донеччини опинилися Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ та Слов’янськ. У Запорізькій області нагороду отримали Гуляйполе та Оріхів, на Харківщині – Куп’янськ.

Також відзнаки отримали Марганець, Нікополь та Павлоград на Дніпропетровщині, Старокостянтинів на Хмельниччині, Тростянець і Суми на Сумщині. Ці звання не мають "строку дії" – вони присвоюються назавжди. Тому відзнаки стануть частиною історії цих міст і їхньої ідентичності, подібно до того, як у різних країнах вшановують місця героїчних подій.

Вручення відзнак "Місто-герой України": дивіться відео

Президент зазначив, що Україна тримається завдяки кожному, хто лишається працювати на своєму місці.

