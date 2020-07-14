Ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка знов потрапив у скандал. Цього разу "Велюр" порушив карантинні обмеження, встановлені Кабміном, та вирішив працювати всю ніч.

Цікаво, що "Велюр" абсолютно не приховує порушення карантину. Навіть навпаки – рекламує себе та свою протиправну діяльність у соцмережах. Про це у фейсбуці повідомила депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.

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У чому звинувачують "Велюр"

Згідно з постановою Кабміну, розважальні заклади у Києві повинні бути закриті з 23:00 до 7:00. Натомість елітний ресторан Тищенка вирішив не дотримуватися заборони та працювати всю ніч.

На офіційній сторінці ресторану в інстаграм напередодні з'явилося повідомлення: "Місто засинає, але не "Велюр"! Чекаємо на Вас до 6 ранку".

Зверніть увагу! Журналісти 24 канал додзвонилися у ресторан "Велюр", однак забронювати столик вночі телефоном було не можливо.

"Слуга народу" Микола Тищенко та його ресторан "Велюр" знову плюнули на правила для всіх, тому що коли ти народний депутат, то правила тобі неписані! Мало того, тепер кандидат у мери не тільки не робить це за закритими дверима, але і рекламу в інстаграм свого елітного ресторану дає,

– написала Устінова.

Вона підкреслила, що це є знущанням з усіх порядних бізнесменів, які отримуються карантинних обмежень.

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