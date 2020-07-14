"Велюр" попри заборону рекламує роботу до 6 ранку
Ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка знов потрапив у скандал. Цього разу "Велюр" порушив карантинні обмеження, встановлені Кабміном, та вирішив працювати всю ніч.
Цікаво, що "Велюр" абсолютно не приховує порушення карантину. Навіть навпаки – рекламує себе та свою протиправну діяльність у соцмережах. Про це у фейсбуці повідомила депутатка від "Голосу" Олександра Устінова.
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У чому звинувачують "Велюр"
Згідно з постановою Кабміну, розважальні заклади у Києві повинні бути закриті з 23:00 до 7:00. Натомість елітний ресторан Тищенка вирішив не дотримуватися заборони та працювати всю ніч.
На офіційній сторінці ресторану в інстаграм напередодні з'явилося повідомлення: "Місто засинає, але не "Велюр"! Чекаємо на Вас до 6 ранку".
"Слуга народу" Микола Тищенко та його ресторан "Велюр" знову плюнули на правила для всіх, тому що коли ти народний депутат, то правила тобі неписані! Мало того, тепер кандидат у мери не тільки не робить це за закритими дверима, але і рекламу в інстаграм свого елітного ресторану дає,
– написала Устінова.
Вона підкреслила, що це є знущанням з усіх порядних бізнесменів, які отримуються карантинних обмежень.
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Попередні скандали за участю елітного ресторану
- Журналісти програми Bihus.info зафіксували, що ресторан "Велюр" продовжує працювати, попри карантинні обмеження.
- Тищенко заявив, що ресторан працює як своєрідний штаб і там він проводить поодинокі особисті зустрічі. Тепер же він спростував цю інформацію.
- Ексдепутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко разом з активістами замурував вхід у ресторан "Велюр".
- Сам Тищенко запевняє, що заклад заплатить штраф, якщо зафіксують порушення закону. Згодом Аваков повідомив, що його таки зафіксували.