Кабінет Міністрів затвердив порядок, згідно з яким на виборчих дільницях будуть здійснювати протиепідемічні заходи. Зауважимо, що місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня, а у МОЗ раніше припускали, що удар нової хвилі COVID-19 може припасти на жовтень – листопад.

Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів уряд затвердив на своєму позачерговому засіданні 14 вересня, передає 24 канал. До теми Місцеві вибори 2020: які основні зміни у голосуванні варто врахувати Як відбуватимуться вибори в умовах пандемії коронавірусу Дільниці На дільницях будуть проводити опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та температурний скринінг усім особам, які заходитимуть до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій.

На вході мають бути антисептики для рук, а також – обладнані місця для централізованого збору та утилізації масок чи рукавичок.

У приміщеннях буде нанесена розмітка, що вказуватиме на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, мають бути розділені. У приміщенні рекомендоване одночасне перебування виборців з розрахунку не більше 3 осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Стільці, столи, меблі, які буде використовувати виборча комісія, повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється.

Члени виборчої комісії повинні будуть дотримуватись фізичного дистанціювання. Тобто сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.

Виборці повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи. Зверніть увагу! Виборцям рекомендується не брати з собою на дільницю дітей, а також під час голосування користуватися особистою ручкою. Як дезінфікуватимуть дільниці? Кожні 2 години на дільницях мають протирати дверні ручки, поручні сидіння дезінфікуючими засобами. Хоча б раз на 4 години має проводитися вологе прибирання приміщення. Оброблятимуть і скриньки для бюлетенів, однак так, аби речовина не потрапила всередину. Як голосуватимуть виборці на самоізоляції Виборці, які перебуватимуть на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома. Для цього потрібно не пізніше 20 години 23 жовтня подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я або перебування на самоізоляції.

У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України.

Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту. Що треба знати про роботу членів виборчої комісії Усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені дільниці мають бути забезпечені масками, рукавичками, щитками та іншими засобами захисту.

У разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени зможуть продовжувати свою роботу за відсутності симптомів респіраторних захворювань.

У разі наявності контакту з хворим без маски, респіратора чи щитка, члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію.

До роботи на спеціальних виборчих дільницях (лікарнях, СІЗО, в’язницях) членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на COVID-19 методом ПЛР.

Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проведуть завершальну дезінфекцію. Важливо! Прийнятий урядом документ доповнює перелік осіб, яким дозволений в’їзд на територію України на час дії карантину: офіційними спостерігачами від іноземних держав та міжнародних організацій, які вестимуть спостереження за виборчим процесом.

Місцеві вибори в Україні: календар / Інфографіка 24 каналу