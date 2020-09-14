Місцеві вибори в часи пандемії: які карантинні заходи діятимуть на дільницях
Кабінет Міністрів затвердив порядок, згідно з яким на виборчих дільницях будуть здійснювати протиепідемічні заходи. Зауважимо, що місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня, а у МОЗ раніше припускали, що удар нової хвилі COVID-19 може припасти на жовтень – листопад.
Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів уряд затвердив на своєму позачерговому засіданні 14 вересня, передає 24 канал.
До теми Місцеві вибори 2020: які основні зміни у голосуванні варто врахувати
Як відбуватимуться вибори в умовах пандемії коронавірусу
Дільниці
- На дільницях будуть проводити опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та температурний скринінг усім особам, які заходитимуть до приміщень для голосування та приміщень виборчих комісій.
- На вході мають бути антисептики для рук, а також – обладнані місця для централізованого збору та утилізації масок чи рукавичок.
- У приміщеннях буде нанесена розмітка, що вказуватиме на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, мають бути розділені. У приміщенні рекомендоване одночасне перебування виборців з розрахунку не більше 3 осіб на один стіл для видачі бюлетенів.
- Стільці, столи, меблі, які буде використовувати виборча комісія, повинні бути виготовлені з матеріалів, які можна продезінфікувати. Використання тканини на столах не дозволяється.
- Члени виборчої комісії повинні будуть дотримуватись фізичного дистанціювання. Тобто сидіти на відстані не менше 1 метра один від одного або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани.
- Виборці повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до приміщення, перебувати у респіраторі або захисній масці. При цьому члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням тимчасово зняти маску для підтвердження особи.
Як дезінфікуватимуть дільниці?Кожні 2 години на дільницях мають протирати дверні ручки, поручні сидіння дезінфікуючими засобами. Хоча б раз на 4 години має проводитися вологе прибирання приміщення. Оброблятимуть і скриньки для бюлетенів, однак так, аби речовина не потрапила всередину.
Як голосуватимуть виборці на самоізоляції
- Виборці, які перебуватимуть на самоізоляції, зможуть проголосувати вдома. Для цього потрібно не пізніше 20 години 23 жовтня подати заяву з доданою довідкою медустанови про стан здоров’я або перебування на самоізоляції.
- У день голосування таким виборцям необхідно самостійно, не передаючи в руки членам виборчої комісії, показати документ, який підтверджує особу та громадянство України.
- Члени комісії, які забезпечують голосування за місцем перебування мають бути в масках, рукавичках, захисному щитку. І після кожного відвідування проводити утилізацію засобів захисту.
Що треба знати про роботу членів виборчої комісії
- Усі члени виборчої комісії, офіційні спостерігачі, поліцейські, працівники органів, закладів, установ, на території яких розміщені дільниці мають бути забезпечені масками, рукавичками, щитками та іншими засобами захисту.
- У разі виявлення COVID-19 в одного із членів виборчої комісії, всі інші члени зможуть продовжувати свою роботу за відсутності симптомів респіраторних захворювань.
- У разі наявності контакту з хворим без маски, респіратора чи щитка, члени виборчої комісії направляються на самоізоляцію.
- До роботи на спеціальних виборчих дільницях (лікарнях, СІЗО, в’язницях) членам виборчої комісії, офіційним спостерігачам, поліцейським рекомендується не пізніше ніж за 72 години до дня виборів пройти тестування на COVID-19 методом ПЛР.
- Після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та бюлетенів для голосування у приміщенні виборчої комісії проведуть завершальну дезінфекцію.