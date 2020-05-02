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      Місцеві вибори 2020: у "Слузі народу" відкидають варіант із перенесенням дати

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      Місцеві вибори 2020 в Україні - чи можливе перенесення виборів
      Чи відбудуться місцеві вибори в Україні в жовтні 2020 року / ЦВК

      У фракції "Слуга народу" заявили, що не розглядатимуть варіанту перенесення місцевих виборів в Україні 25 жовтня 2020 року. Щоб перенести вибори необхідно вносити зміни в законодавство.

      Таку заяву зробив заступник голови комітету Верховної ради з питань організації державної влади, народний депутат Олександр Качура, повідомляє "РБК-Україна".

      Цікаво У ЦВК розповіли про складнощі в організації місцевих виборів

      При цьому він додав, що чимало експертів та членів інших фракцій повідомляли про те, що місцеві вибори вже не відбудуться.

      Два варіанти перенесення місцевих виборів

      • Нардеп наголосив, що одним з варіантів перенесення виборів є зміна законодавства, оскільки дата їх проведення чітко визначена в Конституції. При цьому, народним депутатам доведеться провести два читання змін в основний закон і отримати висновок Конституційного суду.
      • Іншим варіантом є запровадження надзвичайного стану
      • Качура наголошує, що жоден з цих варіантів не розглядають.

      Він також додав, що можливо місцеві вибори стануть першими, коли кандидати не проводитимуть повноцінних зустрічей з виборцями.

      Треба готуватися до того, що ці вибори будуть першими виборами, коли не буде повноцінних зустрічей з кандидатами, в дворах, на масових зборах. Це у випадку, якщо пандемія коронавірусу розповсюджуватиметьсяся по Україні,
      – наголосив Качура.

      Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

      Що відомо про зменшення застави для кандидатів на місцевих виборах

      • Народні депутати 30 квітня у першому читанні ухвалили зміни до Виборчого кодексу, що стосувалися суми застави для партій та кандидатів у мери на місцевих виборах.
      • Відтепер розміри грошової застави будуть вираховувати за формулою: 4 мінімальні заробітні плати на 90 тисяч населення.
      • У селищах і містечках із населенням до 90 тисяч грошова застава не потрібна.
      • Ініціатори законопроєкту раніше пояснювали, що через надмірно високу суму застави участь у виборах зможуть брати тільки ті партії та громадяни, які мають багато грошей.
      • Також депутати відзначили, що неприйнятним є те, що для загальнонаціональних та місцевих виборів (з кількістю виборців більше 90 тисяч) застосовуються різні принципи для розрахунку розміру грошової застави.
      • Раніше розмір грошової застави для кандидатів на посаду міського голови був ідентичним розміру грошової застави для реєстрації партійного списку в містах з кількістю виборців від 90 тисяч і більше.
      • Найбільшою застава була у містах-мільйонниках із вищим доходом населення, відповідно: Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Коронавірус в Україні Вибори мера Києва Карантин в Україні 2020 Слуга народу Місцеві вибори 2020 Новини України Новини політики
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