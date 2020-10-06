Президент України Володимир Зеленський заявив, що на окупованій території Донбасу місцеві вибори не відбудуться. Вони можливі тільки в тому випадку, якщо Росія передасть контроль над кордоном Україні.

Через те, що Україна не контролює кордон на Донбасі, ніхто із західних спостерігачів не зможе приїхати на голосування, аби прослідкувати за ним. У такому разі вибори відкритими не будуть. Про це в інтерв'ю Politico Europe розповів Зеленський.

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Не буде вільного доступу для всіх партій. А це те, що має бути, – має бути вільний вибір народу України. Не працюватиме правоохоронна система. Ми не знаємо, що буде відбуватися, якщо не буде (контрольованого Україною – 24 канал) кордону між Україною та Росією,

– підкреслив Зеленський.

Президент України вже запевнив російського лідера Володимира Путіна, канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та очільника Франції Еммануеля Макрона у неможливості проведення виборів на Донбасі.

Голосування на окупованій території може відбутися лише після того, як з Донбасу виведуть незаконні формування.