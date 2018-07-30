Місячний календар стрижок на серпень 2018: важливі поради
Завдяки місячному календарю стрижок можна дуже легко визначити сприятливий день для тієї чи іншої процедури з волоссям. Календар стрижок радить, який день краще обрати, щоб завітати до перукаря. Місячний календар допоможе дізнатися свою долю, щоб досягти успіху і уникнути проблем і негараздів.
Від того, як проходитимуть ваші дні, залежить час і період стрижки. За допомогою місячного календаря стрижок, де підібрані рекомендації на кожен день, можна легко покращити своє життя, дізнатися, на що варто очікувати у майбутньому та як завадити небезпеці.
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За місячним календарем на серпень 2018 року циклічна зміна фаз місяця буде проходити в такій послідовності:
Молодик – 11 серпня 2018 року о 12 годині 57 хвилин 37 секунд.
Повний місяць – 26 серпня 2018 року о 14 годині 56 хвилин 12 секунд.
Зростаючий місяць – з 12 по 25 серпня 2018 року.
Спадаючий місяць – з 1 по 10 серпня і з 27 по 31 серпня 2018 року.
1 серпня (середа) – неблагополучний час для стрижки волосся. Волосся цього дня буде неслухняне, відтак перукарю важко буде досягнути бажаного ефекту у створенні зачіски. Стрижка цього дня призведе до утворення лупи.
2 серпня (четвер) – дуже невдалий час для зміни іміджу. Волосся стане дуже пошкодженим, ламким і тонким, до того ж, його буде важко відновити.
3 серпня (п'ятниця) – нейтральний час для стрижки волосся, проте благополучний день для укріплення шкіри голови, за допомогою лікувальних лосьйонів, масок і масажу.
4 серпня (субота) – будь-які маніпуляції з волоссям у цей день завершаться благополучно. Фарбування і стрижка допоможе залучити щастя.
Місячний календар стрижок на серпень 2018 – коли стригти волосся
5 серпня (неділя) – чудовий день для стрижки волосся, який приверне матеріальне благополуччя.
6 серпня (понеділок) – неблагополучний час для стрижки волосся. Через деякий час воно стане ламким, тонким і почне випадати.
7 серпня (вівторок) – день не сприяє ні стрижкам, ні фарбуванню, оскільки процедури з волоссям можуть привернути у ваше життя недоброзичливців.
8 серпня (середа) – у цей день варто утриматися від стрижки, бо є вірогідність залучити у своє життя хворобу.
9 серпня (четвер) – неблагополучний день для стрижки волосся. Якщо підстригтися у цей день, волосся буде неслухняним і ламким, зачісці не вийде надати бажаного вигляду.
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10 серпня (п'ятниця) – хороший день для процедур з волоссям, а також для зміни іміджу.
11 серпня (субота) – вдалий час для стрижки волосся. Навіть якщо підстригти тільки кінчики, волосся стане сильним та міцним. Рости воно буде повільно, однак буде густе і здорове.
12 серпня (неділя) – рекомендовано у цей день відмовитись від походу до перукаря.
Сприятливі дні для стрижки волосся: 5, 10, 11, 13, 19 серпня та інші дати
13 серпня (понеділок) – надзвичайно вдалий час для стрижки волосся. Волосся підстрижене в цей час стане здоровішим та міцнішим, буде швидко відновлюватися та рости. При фарбуванні волосся, колір буде насиченим і не змиватиметься.
14 серпня (вівторок) – ідеальний день для стрижки волосся, адже воно на довго залишиться красивим та триматиме форму. Щоб волосся було сильним і здоровим, варто зробити зміцнюючу маску для волосся.
15 серпня (середа) – стрижка в цей день принесе нещастя.
16 серпня (четвер) – цього дня варто зачекати зі стрижкою, адже є вірогідність захворіти.
17 серпня (п'ятниця) – несприятливий день для будь-яких процедур. Він несе з собою упущені можливості на нові починання та справи.
18 серпня (субота) – нейтральний день для стрижки волосся, однак рости вони будуть швидко.
19 серпня (неділя) – якщо підстригтися у цей день, ваше життя несподівано наповниться приємними подіями.
20 серпня (понеділок) – ідеальний день для покращення зовнішності за рахунок будь-яких маніпуляцій з волоссям.
Стрижки у серпні 2018 року: стан волосся залежить від стрижки за місячним календарем
21 серпня (вівторок) – категорично забороняється стригти волосся, адже можна отримати безліч неприємностей.
22 серпня (середа) – стрижка у цей день, ймовірно, залучить конфлікти з близькими та колегами.
23 серпня (четвер) – протипоказано стригти волосся, щоб не порушити гармонію у житті.
24 серпня (п'ятниця) – не бажано в цей день відвідувати перукарню, аби не залучити необґрунтований страх.
25 серпня (субота) – відмінний день, щоб кардинально змінити імідж. Стрижка подарує багатство і удачу.
26 серпня (неділя) – неблагополучний період для стрижки. Є ймовірність появи лупи. Волосся може стати ламким і неслухняним.
27 серпня (понеділок) – якщо підстригти волосся цього дня, підвищиться чутливість до алергії, виросте загроза грибкового захворювання.
28 серпня (вівторок) – стрижка в цей день, залучить яскраві моменти щастя.
29 серпня (середа) – несприятливий день для процедур з волоссям.
30 серпня (четвер) – особливий день для фарбування та стрижки волосся, адже саме в цей день, ваше натхнення та успіх підуть в гору.
31 серпня (п'ятниця) – ідеальний час для стрижки волосся.