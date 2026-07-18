Зеленський почув протестувальників, але йому потрібен час, – радник Офісу президента

Уже третій день поспіль тисячі людей у різних містах України виходять на мітинги із вимогами повернути до Міноборони Михайла Федорова та відправити у відставку головкома Сирського. У Зеленського кажуть, що президент почув громадян ще у перший день протестів.

Про це в ефірі "Ми – Україна" сказав радник Офісу президента Сергій Лещенко.

Як Зеленський відреагував на мітинги за Федорова і проти Сирського?

За словами Лещенка, у перший день протестів президент сказав, що громадян в Україні завжди чують. Радник ОП нагадав, що минулого року глава держави зіткнувся з подібним кейсом. І тоді він не проігнорував голос українців.

Ймовірно, Лещенко мав на увазі мітинги проти скасування незалежності НАБУ і САП, які розгорілися наприкінці липня 2025 року. Спершу Володимир Зеленський підписав скандальний законопроєкт, але потім відступив. Після кількох днів протестів він таки підписав закон, яким скасував чинність попереднього.

Лещенко переконаний, що цього разу буде так само. Він не уточнив, які саме рішення готує влада. Лише додав, що для їх підготовки і ухвалення потрібен час.

"Але, безумовно, сигнал почутий, і відповідний сигнал президента у відповідь теж було дано", – наголосив він.

Нагадаємо, що 14 липня Верховна Рада відправила уряд Юлії Свириденко у відставку. Президент Зеленський відмовився повторно висувати на посаду міністра оборони Михайла Федорова, запропонувавши натомість кандидатуру ексглави МВС Ігоря Клименка.

Це рішення викликало обурення в громадян. Люди повиходили на протести у Києві, Львові, Івано-Франківську, Дніпрі та інших містах. Вони вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони.

Президент пояснив, що був вимушений звільнити Федорова через те, що між ним і головкомом Сирським стався серйозний конфлікт. Ексміністр своєю чергою заявив, що головнокомандувач блокував роботу його відомства.

Тоді люди, що вийшли на вулиці, почали вимагати відставки Сирського. До цього заклику приєдналося чимало ветеран і чинних військовослужбовців, незадоволених тим, як Сирський керує армією.

За даними ЗМІ, Зеленський вже почав шукати Сирському заміну. 18 – 19 липня він проведе співбесіди із можливими кандидатами на посаду головнокомандувача.